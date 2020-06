Ženska z dvema maternicama nosi dvojčka, vsakega v svoji maternici

Zdravniki pravijo, da bi lahko bila dvojčka identična, čeprav rasteta v ločenih maternicah. "Lahko se zgodi. Jajčece in spermij se v zelo zgodnji fazi razdelita v dva in potem je odvisno od tega, katero jajčece se oplodi v kateri maternici," je pojasnila strokovnjakinja za porodništvo v bolnišnici St George's v Londonu Asma Khalil .

Poleg tega je izvedela še, da ima tudi dva maternična vratova. "Že takšna diagnoza je sama po sebi precej redka, vendar povedali so mi tudi, da je verjetnost za to, da sem zanosila dvojčka v obeh maternicah, ena proti 50 milijonov," je za britanski The Sun dejala Kelly.

Zanimivo je, da je 28-letnica za to, da ima dvojno maternico, izvedela šele pri svoji tretji nosečnosti. Fairhurstova ima namreč že dve hčerkici, stari tri in štiri leta. "Pri moji drugi nosečnosti so mi rekli, da imam morda dvocevno maternico, kar pomeni, da ni povsem razvita. In ko sem odšla na ta pregled, sem bila zelo presenečena, ko sem izvedela, da imam pravzaprav dve maternici," je dejala. Kot pravi, je prvotnemu šoku kmalu sledil občutek neverjetne hvaležnosti, da bo dobila kar dva otroka.

Zdravniki jo pripravljajo na možnost, da bo imela dva ločena poroda, oba otroka pa bodo na svet prinesli s carskim rezom. "Na svetu obstaja le peščica dokumentiranih primerov žensk z dvojno maternico, ki so rodile identične dvojčke – to je izredno redko," je za The Sun pojasnila Khalilova. Takšni porodi pa so lahko težavni, njihova največja skrb je, da se bosta otroka rodila prezgodaj. "V enem primeru se je en dvojček rodil v 25. tednu, drugi pa je bil donošen skoraj do konca nosečnosti," pravi strokovnjakinja.

Strokovnjaki pravijo, da je dvojna maternica pri ženskah resnično zelo redek pojav – pojavljal naj bi se pri eni od 3000 žensk. "Veliko žensk, ki imajo nepravilnosti v maternici, za to ne vedo," pravi Khalilova. To se lahko zgodi tudi pri ženskah, ki so že imele otroke, saj se oblika maternice med nosečnostjo spremeni in se lahko posebnosti pri ultrazvokih spregledajo oziroma jih zdravniki ne opazijo.