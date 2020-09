Je Coco formulo za ikonični parfum Chanel No. 5 dobila pri Katarini Veliki?

Zgodba o Coco Chanel , siroti s francoskega podeželja, ki so jo vzgojile redovnice, a si je s svojo vztrajnostjo in predanostjo cilju ustvarila veliko ime v modni industriji, je že večkrat preplavila knjižne police in navdušila knjižne molje, naštejemo pa lahko tudi kar nekaj filmskih adaptacij o njeni preteklosti. Nova pripoved Coco Chanel in vonj ljubezni , ki jo je napisala Michelle Marly , je v slovenskem prevodu izšla pri založbi Učila, med vrsticami pa se skriva recept za edinstven parfum Chanel No. 5. No, točnih sestavin seveda ni zapisanih, je pa tista ključna, in to je ljubezen.

Gabrielle, kot sta jo poimenovala starša, se je rodila v francoskem mestecu Saumur leta 1883, v življenju pa je poleg legendarnega parfuma ustvarila tudi uspešno modno podjetje. Slovela je po svoji načelnosti in duši polni ljubezni. "Začela je kot modistka s posojilom starega prijatelja Étienna Balsana in njene preproste ter elegantne stvaritve so kmalu pritegnile pozornost Parižank. Na klobukih ni uporabljala perja ali drugih dodatkov - to je damam po daljšem času bogatega okrasja ugajalo," pripoveduje avtorica Michelle Marly na začetku pripovedi na strani 20.

Žensk pa je rešila še ene tabu teme, predstavila jim je eleganco brez omejujočih steznikov. "Tiste, ki so kaj dale na modo, so upoštevale novi slog, krila so jim segala do polovice meč in imele so kratko pristrižene lase, bolj zaobljene pa so nosile tudi posebne nedrčke. To je bila moda, ki jo je Gabrielle ustvarila kot Coco Chanel in ki je po veliki vojni izoblikovala generacijo samozavestnih, emancipiranih žensk - vseh slojev, kot se je pravkar izkazalo."

Na njeno ustvarjalnost pa so močno vplivali tudi moški, vpleteni v njeno življenje. Ko v prometni nesreči umre njen ljubimec Boy Capel, jo žalost popolnoma ohromi. Da bi se potolažila, se spusti v zvezo s skladateljem Igorjem Stravinskim, toda šele, ko se odloči, da se bo veliki ljubezni poklonila z novim vonjem, najde novo energijo. Njena preteklost je bila zaradi prijateljstva z vplivnimi Rusi in Nemci precej odmevna, med drugim je dobivala celo številne grožnje.

Njena pot do iskanja popolne formule za edinstven vonj je bila zapletena in dolga. Med iskanjem pravega vonja najde navdih v parfumu Katarine Velike in sreča Dimitrija Romanova, ruskega velikega kneza v izgnanstvu. Tako ustvari ikonično mešanico, ki je navdušila elito. Chanel No. 5 blesti po svoji čistosti in v sebi zajema vonj Provanse."Ni je skrbelo, da bodo stroški izdelave zaradi dragocenih arom in sintetičnih sestavin neobičajno visoki /.../ Navsezadnje je bil to enkraten izdelek, ki je služil oglaševanju njene modne hiše."

Knjiga pa nam razkrije tudi precej podrobnosti o njeni osebnosti. Kakšna je bila v resnici Coco Chanel, ki je ženskam predstavila pomen majhne črne oblekice? Številni so jo prepoznali po njeni razvadi, ki je bila kajenje. Nikotin jo je pomirjal "s cigareto ali slonokoščenim ustnikom v roki se je počutila nenavadno varno".

Kljub vsemu pa ostajata odprta vprašanja, kaj v resnici sestavlja najslavnejši parfum na svetu in kakšen pomen se skriva za njegovim imenom?