Zgodba o uspehu iz Selnice ob Dravi: več kot 1000 medalj

V Selnici ob Dravi se ponašajo z dolgo in uspešno tradicijo karateja, stare borilne veščine. Pred 30-timi leti so ustanovili svoj klub, pobudo zanj pa so dali trije mladi že uveljavljeni in zagnani karateisti. Začela se je zgodba o uspehu, ki jo potrjuje tudi več kot 1000 medalj. Ljubezen do karateja pa je skupna tako mladim kot starejšim.