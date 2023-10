Zgodba z izgubljenim poročnim prstanom po 17 letih dobila srečen konec

Konec dober, vse dobro, pravijo. A dolgih 17 let je trajalo, da je nesreča z izgubljenim poročnim prstanom postala zgodba s srečnim koncem. 39-letni Belgijec je spomin na pokojnega dedka, njegov poročni prstan, nosil na verižici. S prijatelji so se leta 2006 zabavali pri jezeru in igra usode je hotela, da je prstan izginil v neznanih globinah. Izgubljeni spomin vnuku ni dal miru, stopil je v stik s potapljačema nevladne organizacije Izgubljeno-najdeno, ki sta prstan na verižici nazadnje le našla.