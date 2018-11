Zimska moda za hišne ljubljenčke

Število hišnih ljubljenčkov iz leta v leto narašča. Nekateri se odločijo za nakup ljubljenčkov z rodovniki, drugim so ljubši 'posvojenčki' z ulic. V večini primerov se vsi lastniki 'hišnih prijateljčkov' trudijo zanje poskrbeti čimbolje – nekateri gredo v svoji dobri nameri celo nekaj korakov dlje in svojim živalcam privoščijo najboljše od najboljšega: najboljšo hrano, tečaje, nego in tudi oblačila. Čeprav so živali biološko prilagojene na vremenske spremembe in jim hladne temperature zaradi njihovih fizioloških lastnosti načeloma ne pridejo do živega, se marsikateremu lastniku v zimskem času stoži in pride do zaključka, da njegovega hišnega prijateljčka najverjetneje vsaj malo zebe. V fotogaleriji so lahko ogledate fotografije, na katerih je vidno, da so nekateri najbolj inovativni lastniki svojim hišnim ljubljenčkom priskrbeli pravo kolekcijo zimskih oblačil.