Večji kljuni in daljši repi – živali se spreminjajo zaradi podnebne krize

Živali se zaradi podnebne krize vse bolj spreminjajo, pravijo raziskovalci. Med drugim so ugotovili, da toplokrvne živali spreminjajo svojo fiziologijo, s čimer se prilagajajo vročemu podnebju. Za boljše uravnavanje telesne temperature imajo tako daljše kljune ter večje noge in ušesa. "Že v bližnji prihodnosti bi lahko srečali kakšnega slončka Dumba," je dejala ena od raziskovalk.

Kadar se živali pregrejejo, morajo razpršiti toploto, ptice za to uporabijo kljun, sesalci pa ušesa. Nekatera bitja v toplejših podnebjih so v preteklosti že razvila večje kljune in ušesa, zdaj, ko se podnebje segreva, pa so te razlike še toliko izrazitejše. Če živali ne uravnavajo telesne temperature, se lahko pregrejejo in umrejo. Kljuni, ki niso pokriti s perjem in zato niso izolirani, so pomembni za uravnavanje toplote, prav tako ušesa, repi in noge pri sesalcih, če niso pokriti s krznom. Poročilo, objavljeno v reviji Trends in Ecology & Evolution, ugotavlja, do so največje spremembe opazne pri pticah.

icon-expand Avstralske papige FOTO: Dreamstime

Avtorica študije in raziskovalka ptic Sara Ryding z univerze Deakin je dejala, da preoblikovanje podobe ne pomeni, da se živali uspešno spopadajo s podnebnimi spremembami in da je vse v redu. "To samo pomeni, da se razvijajo, da bi spremembe sploh lahko preživele. Nismo prepričani, kakšne so druge ekološke posledice teh sprememb, niti če se lahko spremenijo in preživijo vse živalske vrste," je pojasnila. Čeprav znanstveniki trdijo, da je podnebne spremembe težko določiti za edini vzrok nastalih sprememb pri živalih, pa so podnebne spremembe v različnih geografskih regijah in vrstah skupna točka vseh preiskovanih živali. Večji kljuni, noge in krila ter daljši repi Med živalmi, ki so se spremenile, je več vrst avstralskih papig, ki so od leta 1871 pokazale od 4- do 10-odstotno povečanje velikosti kljuna, kar se ujema z zvišanjem poletne temperature.

icon-expand Netopir FOTO: Shutterstock

Medtem so raziskave severnoameriških temnookih juncojev pokazale povezavo med povečano velikostjo kljuna in kratkotrajnimi temperaturnimi ekstremi v hladnem okolju. Raziskovalci so poročali tudi o povečanju dolžine repa pri gozdnih miših, velikosti repa in nog pa pri maskiranih rovkah. Netopirjem pa so se v toplem podnebju povečala krila. "Že v bližnji prihodnosti bi lahko srečali kakšnega slončka Dumba" V poročilu piše še, da se bodo tovrstne spremembe pri živalih verjetno še dogajale, zlasti ko se bo podnebje še bolj segrevalo. "Povišane temperature, povezane s podnebnimi spremembami, bodo verjetno vplivale na termoregulacijske potrebe živali," je zapisano. "Naraščajoče temperature bi lahko vplivale na povečanje delov telesa pri živalih, ki bodo morale odvajati toploto, in hkrati na pomanjšanje delov telesa pri živalih, ki se bodo znašle v hladnejšem okolju". Čeprav so za zdaj spremembe majhne, bi se lahko ob nadaljnjem segrevanju planeta to hitro spremenilo, je dejala Rydingova. "Spremembe so za zdaj manj kot 10-odstotne, zato tudi ne bodo takoj opazne," je dejala in dodala: "Pričakuje se, da se bodo vidni deli teles, kot so ušesa, pri veliko živalih povečali. Že v bližnji prihodnosti bi lahko srečali kakšnega slončka Dumba".

icon-expand Slonček Dumbo FOTO: Dreamstime