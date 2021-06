Živalska zabava v gozdnem bazenu

Kamere so v slovenskih gozdovih posnele različne gozdne živali, ki so v teh dneh ohladitev poiskale v tolmunih, ti pa so postali pravi gozdni bazeni. Na posnetku je tako videti jelena, ki se je v vodi pošteno okopal, pa tudi medveda, ki sta se prišla odžejat, medtem ko si je njun prijatelj namočil tudi šape. Tudi živalim je namreč vroče, zato poskrbimo zanje.