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Žive barve, bujne frizure, kričeča moda: nov trend, ki je preplavil družbena omrežja
Nov trend, ki je zajel ves svetovni splet, je vračanje v preteklost. Umetna inteligenca vam pokaže, kako bi bili videti, če bi živeli v 80' letih prejšnjega stoletja. Za nekatere je to nostalgija, za druge odkrivanje nečesa novega. A pogled v tiste čase nam v resnici lahko prinese več kot le žive barve in čudne frizure.
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