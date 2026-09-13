Žive barve, bujne frizure, kričeča moda: nov trend, ki je preplavil družbena omrežja

Nov trend, ki je zajel ves svetovni splet, je vračanje v preteklost. Umetna inteligenca vam pokaže, kako bi bili videti, če bi živeli v 80' letih prejšnjega stoletja. Za nekatere je to nostalgija, za druge odkrivanje nečesa novega. A pogled v tiste čase nam v resnici lahko prinese več kot le žive barve in čudne frizure.