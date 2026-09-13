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Žive barve, bujne frizure, kričeča moda: nov trend, ki je preplavil družbena omrežja

Ljubljana, 13. 09. 2026 19.28 pred 24 minutami 1 min branja 1

Avtor:
Janez Usenik
Osemdeseta

Nov trend, ki je zajel ves svetovni splet, je vračanje v preteklost. Umetna inteligenca vam pokaže, kako bi bili videti, če bi živeli v 80' letih prejšnjega stoletja. Za nekatere je to nostalgija, za druge odkrivanje nečesa novega. A pogled v tiste čase nam v resnici lahko prinese več kot le žive barve in čudne frizure.

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KOMENTARJI1

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tamiflu
13. 09. 2026 19.48
dobro vem kakšen sem bil takrat, ne rabim umetne inteligence, imam svojo
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