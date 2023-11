Živel v prikolici, po njegovi smrti ugotovili, da je bil milijonar

Živel je v prikoličarskem naselju, brez pohištva in avtomobila, a kljub preprostemu življenju je imel veliko skrivnost. Res je bil samotar, a hkrati milijonar. Ko je Američan Geoffrey Holt v 83. letu starosti umrl, je skrita plat njegovega življenja prišla na dan. Vse svoje premoženje, štiri milijone dolarjev, je v obliki donacije zapustil mestecu v New Hampshiru, kjer je živel in kjer so ga poznali kot nekoga, ki rade volje za druge opravlja nehvaležna dela. Pa je komu zaupal svojo skrivnost?