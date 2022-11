Življenjepis princa Harryja že pred izidom na vrhu založniških lestvic

Malokdaj se zgodi, da knjiga že dva meseca pred izidom dviga prah. Knjiga Spare, po naše Rezerva, zmes spominov in življenjepisa britanskega princa Harryja, ga dviguje že od julija lani, ko je mlajši od sinov kralja Karla III. napovedal njen izid. Ko so založniki svetu predstavili njeno nenavadno naslovnico, so poudarili, da gre za zelo iskreno, čustveno in ganljivo Harryjevo osebno potovanje od travme do ozdravitve. Knjiga bo izšla v šestnajstih jezikih. V angleščini bo izšla tudi v avdio obliki.