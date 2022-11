Britanski ribič ujel več kot 30-kilogramsko 'zlato ribico'

"Vedel sem, da je ta velika riba v jezeru, nisem pa si nikoli mislil, da jo bom ujel prav jaz," je ponosen ribič povedal za Daily Mail . "Riba je pograbila vabo in nato z njo plavala po jezeru na vse smeri. Potem je priplavala na površje in videl sem, da je riba oranžna," je povedal Hackett, ki vseeno priznava, da je imel veliko sreče.

Ogromna riba naj bi bila stara več kot 20 let, pred leti pa so jo spustili v jezero ob ribogojnici. 42-letni ribič Andy Hackett je ribo ujel v jezeru v provinci Champagne na severu Francije.

Iz ribogojnice so sporočili, da so ribo v jezero spustili pred 20 leti, kot zanimivost, ki bi jo obiskovalci lahko poskušali uloviti. Vendar je riba od takrat zrasla in kljub svoji velikosti bila zelo izmuzljiva. "Korenček je v odlični kondiciji in zdrav. Andyju pa čestitke za ta ulov," so dodali v ribogojnici.