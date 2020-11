Na stoletja starih statvah izdelujejo luksuzne maske iz zlate niti

In kljub temu, da lesketajoče se maske niso ravno primerne za vsakdanje opravke, je po izdelku, ki stane 25 evrov, veliko povpraševanja. "Imamo veliko povpraševanja iz vse Italije, pa tudi iz tujine: Nemčije, Švice, Španije. Gospa iz Nemčije je naročila tri maske in dejala, da jih namerava nositi, ko se bodo v Nemčiji znova odprla gledališča," pove Pelijeva.

Šest partneric delavnice se je že aprila odločilo za donacijo mask bolnišnici v Citta di Castello, kot "simbol solidarnosti z zdravniki in sestrami," je za AP dejala Francesca Peli . "Nato pa smo en dan pomislile, zakaj ne bi naredile zaščitne maske iz zlatega blaga. In tako je bila rojena luksuzna maska."

Stkane so iz zlate niti in lanenega platna, ki ga v nepredelani oziroma nebeljeni obliki v barvi ecru uvažajo iz Bergama - mesta, ki je spomladi postal središče izbruha v Italiji ter simbol krize pandemije koronavirusa.

Zaposleni v delavnici so zelo izkušeni, že sama priprava materialov traja nekaj dni, tudi ko so statve pripravljene, pa traja še vsaj en dan, da so maske končane. "Osem ur traja, da naredimo meter blaga, če gre vse po načrtu."

Tkanje iz Umbrije predstavlja eno najprestižnejših obrti v Italiji, v 14. in 15. stoletju so cenjeno tkanino uvažali po vsej Evropi. Tehnike, ki jih še dandanes uporabljajo v delavnici Tela Umbra so se prenašale iz roda v rod. "Kot da bi se čas ustavil," okolje v delavnici za AP opiše direktor Pasquale La Gala. Vse tkalke so, skladno s tradicijo, ženske. To delavnico je namreč v začetku 20. stoletja ustanovil baron Leopoldo Franchetti z mlado ženo iz Amerike, Alice Hallgarten. Ta je želela okoliškim ženska ponuditi način, s katerim bi same služile kruh.