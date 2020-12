Zmagovalna kombinacija: 5, 6, 7, 8, 9 in dodatna 10

Ni tako redko, da igralci lota izberejo zaporedne številke, toliko bolj nenavadno pa je, če je zaporedje tudi izžrebano. In prav to se je zgodilo v Južni Afriki, poroča BBC. Glavni dobitek na državni loteriji si je razdelilo 20 srečnežev, ki so stavili na kombinacijo pet, šest, sedem, osem, devet in dodatna deset. Še 79 igralcev se je razveselilo drugega dobitka - stavili so na zaporedje od pet do devet, a zgrešili pri dodatni številki.

Pri južnoafriški loteriji glavno kombinacijo žrebajo iz bobna, v katerem so kroglice s številkami od ena do 50, dodatno številko pa iz bobna s kroglicami od ena do 20. Možnost za glavni dobitek je tako 1 : 42.375.200.