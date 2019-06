'Zmajsko dekle' z novimi čekani: Dovolj ostri, da predrejo kožo

"Že leta nazaj sem prišla na to idejo, vedela sem, da si želim take zobe kot del mojega videza. Zelo sta ostra, dovolj, da predreta kožo. Rada si jih ogledujem, sta zelo estetska in sta mi všeč," je o svoji novi pridobitvi povedala za avstalski Daily Mail.

Avstralka Amber Luke je po poklicu mojstrica prebadanja telesa, sicer pa se je poimenovala kar "zmajsko dekle" in se že nekaj let trudi, da bi temu nazivu prikrojila svoje telesne modifikacije.

"Ko sem bila stara 14 let, nisem vedela, kaj želim od življenja. Bila sem naivna in nisem vedela, kaj je dobro zame. Zdaj imam samozavest, da lahko izgledam, kakor koli si želim,"je povedala.

Nedavno nazaj si je prebarvala svoje svetle dolge lase na živo modro."Obožujem to barvo, je živahna in naredi moje življenje zanimivo," je prepričana.

"Konec koncev je to edina stvar, ki je bom vzela s seboj v grob,"je povedala lepotica in priznala, da je prejela veliko mešanih komentarjev neznancev na Instagramu, kjer ima preko 111 tisoč sledilcev.

Ko je bila stara 16 let, je razvila odvisnost od tetovaž in tako, kot pravi, sprostila vso svojo negativno energijo. Do 18. leta je imela že tri tetovaže, zdaj pa zatrjuje, da je ne skrbi, kakšna bo, ko bo starejša, saj po njenem nihče pri 70 letih ne izgleda prav lepo.

"Dobila sem veliko podpore in pozitivnih vibracij od popolnih neznancev, nekaj pa je bilo zlobnih, ki očitno želijo, da se počutiš negotovo, a ne dovolim, da bi me to prizadelo. Takim sporočam, da če nimajo nič lepega za povedati, da naj bodo tiho, saj nikoli ne vedo, kaj se nekomu dogaja v življenju. Nikomur ne škodujem, delam, kar si pač želim in ko vstanem, sem srečna oseba," sporoča svojim kritikom in komentatorjem.

Prijatelji so jo poimenovali "modrokoki beli zmaj", saj pravijo, da jih spominja na zmaja zaradi barve oči in razcepljenega jezika. Marca leta 2017 je tvegala, da bi trajno oslepela, ko si je dala tetovirati oči, a sama pravi, da ni bilo nič takega. "Vse skupaj je trajalo 40 minut, zelo napeto in boleče. Bila sem slepa tri tedne," je priznala.