Znameniti znak Hollywood praznuje 102. obletnico

Te dni minevata 102 leti, odkar so v Los Angelesu postavili eno največjih znamenitosti v ZDA. Znak, ki je v vseh teh letih postal sinonim ameriške filmske industrije, so sprva postavili za okoli 18 mesecev, s katerim so po poročanju BBC promovirali nove nepremičnine na Hollywood Hillsu.

Struktura črk, ki so sprva oblikovale zapis Hollywoodland, in njihova izgradnja je stala 23.000 dolarjev, kar bi danes zneslo več kot 367.000 evrov. Nepremičninsko podjetje je znak leta 1944 zaradi rjavenja in propadanja skupaj z nezazidanim zemljiščem mestu podarilo za simbolično ceno enega dolarja.

Pet let kasneje bi morali znak podreti, a so v gospodarski zbornici Hollywooda dosegli dogovor, da so razveljavili odločitev. Ob prenovi so znaku odvzeli pripono Land, s tem pa je znak obstal z današnjimi devetimi črkami.

Konec 70. let prejšnjega stoletja so tamkajšnje oblasti sklenile, da znak ponovno potrebuje prenovo. Sredstva so zbirali tudi ameriški glasbeniki. Eden od pobudnikov je bil Alice Cooper, ki se je zavzel za izvedbo koncerta, katerega izkupiček so namenili njegovi prenovi.