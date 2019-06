Znane ženske, ki so se rodile kot moški

Nekatere znane ženske, ki so povrh slave do sedaj pritegnile pogled marsikaterega moškega, so se v resnici rodile kot moški. Ena od njih je dosegla veliko prepoznavnost leta 2012, ko je bila diskvalificirana z lepotnega tekmovanja – ker se ni rodila kot ženska.

1. Christine Jorgensen IgralkiChristini Jorgensen, rojeni leta 1926, v preteklosti niso rekli ravno 'lepa', ampak predvsem čedna. Leta 1951 je prestala operacijo spola in postala prva Američanka, ki je opravila tovrsten poseg. V zgodnjem obdobju boja za pravice LGBT se je uveljavila kot 'sanjsko dekle' in navdih številnim, ki so čutili podobno ujetost ženske v moškem telesu in obratno.

Christine Jorgensen FOTO: Profimedia

2. Claudia Charriez 37-letna Claudia Charriezje bila izključena iz sodelovanja v šovu Amerika ima talent(America's Got Talent), ker se ni rodila kot 'biološka' ženska. Kljub takratnemu neuspehu in javni zavrnitvi ni obupala – kasneje je postala ena od tekmovalk šovov Modna agencija Janice Dickinson ter Ameriški transseksualni supermodel (America's Next Transsexual Model). Preizkusila se je tudi kot igralka in nastopila v filmu Težava (The Trouble). Vztrajnost in želja po uspehu sta jo pripeljali do uveljavitve tako v modnih vodah kot v svetu šovbiznisa.

Claudia Charriez FOTO: Profimedia

3. Gigi Gorgeous Gigi Gorgeous je 27-letna kanadska spletna zvezdnica in influencerka oziroma vplivnica, ki ima na svojem YouTube kanalu skoraj tri milijone naročnikov. Rodila se je kot moški, poleg spletne prepoznavnosti pa se je preizkusila tudi v igralskih in modnih vodah. Na svojem kanalu govori o utrinkih iz lastnega življenja, težavah, s katerimi se soočajo transseksualni posamezniki, ter romantičnem odnosu s svojim partnerjem. Njen YouTube profil je obenem poln lepotnih trikov, nasvetov ter zabavnih utrinkov v družbi slavnih.

Gigi Gorgeous FOTO: Profimedia

4. Carmen Carrera 34-letna Američanka Carrerase je rodila kot moški, danes pa velja za eno najlepših žensk v televizijskem svetu. Znana je po svojih igrah burleske, vlogi voditeljice resničnostnih šovov (predvsem z vsebino LGBT), preizkusila pa se je tudi kot igralka in model. Je aktivistka na področju ozaveščanja o AIDSU. V preteklosti je v eni od svojih javnih izjav izrazila nestrinjanje s tem, da jo kdorkoli označi za moškega: ''Nisem se rodila kot ženska, ampak zagotovo nisem moški! S tem, ko me nekdo označi za moškega, javnosti pošilja popolnoma drugačno sporočilo o transseksualni skupnosti - ta pa je nemalokrat zaničevana, zlorabljena, pretepena ... zgolj zaradi tega, kar je. Nimam nič proti temu, če nekdo reče, da sem bila nekoč moški, zdi pa se mi neprimerno in nepravično, če me nekdo tudi danes označi tako.''

Carmen Carrera FOTO: Profimedia

5. Laverne Cox Igralka in aktivistka za pravice LGBT Laverne Cox velja za prepoznavno in uspešno predstavnico skupine LGBT, ki je svojo slavo izkoristila za ozaveščanje težav, s katerimi se soočajo transseksualni posamezniki. Tako z besedami kot dejanji je predvsem v svojih javnih nastopih večkrat poudarila, da bi morali biti vsi ljudje enakopravni, ne glede na spol oziroma spolno usmerjenost.

Laverne Cox FOTO: Profimedia

6. Jenna Talackova Jena Talackovase je leta 2012 udeležila lepotnega tekmovanja za Miss Universe v Torontu, kjer je bila diskvalificirana zaradi dejstva, da se ni rodila kot ženska. Čeprav je do takrat že prestala spremembo spola in s pomočjo hormonov dosegla ženstven videz, se za krono najlepše ni smela potegovati. Njen primer je odmeval v javnosti, zahvaljujoč takratni zavrnitvi pa so se ji kmalu zatem odprla marsikatera vrata. Zanimivo je tudi dejstvo, da se je kljub zavrnitvi s pomočjo odvetnice in današnjega predsednika ZDA, Donalda Trumpa, uspela znova vrniti v tekmovanje in se potegovati za krono. Od več kot 100 prijavljenih kandidatk se je prebila v 'top dvanajsterico'.