Gore, gozdovi, narava nasploh ima pozitivne učinke na naše zdravje in vsesplošno počutje. Po najnovejši mednarodni raziskavi psihologovpa ima pozitivne učinke tudi zgolj preživljanje časa v zasneženih okoljih. Bela zimska pravljica dobro vpliva na samozavest in izboljšanje naše samopodobe, so ugotovili psihologi iz Velike Britanije in Poljske. Učinke so preizkušali na skupini žensk, ki so se po zasneženih gozdovih sprehajale vsaj 40 minut.