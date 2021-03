Znanstveniki razvozlali 2000 let staro skrivnost

Mednarodna ekipa znanstvenikov je končno razvozlala 2000 let staro skrivnost. Bronasta naprava iz časa starih Grkov, ki so jo pred natančno 120 leti našli na dnu morja, je najstarejši, morda celo prvi računalnik v zgodovini človeštva. Novodobna tehnologija je omogočila, da so napravo, ki je po dveh tisočletjih razpadla na kar 80 koščkov, znova sestavili in napravili repliko. In za kaj so prvi računalnik uporabljali? Naprava je osupljivo natančno prikazovala gibanje planetov, do dneva natančno je lahko napovedala sončeve in lunine mrke. Gre za eno najpomembnejših zgodovinskih odkritij, ki priča, da so bile te stare civilizacije veliko bolj napredne, kot smo si sprva predstavljali.



icon-expand