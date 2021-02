Znanstveniki ugotovili, da so prašiči sposobni igrati videoigre

Raziskovalni skupini se izjemno zdi že dejstvo, da so prašiči sploh sposobni igrati videoigre, zlasti zato, ker so daljnovidne živali brez rok in palcev, je še razložila in dodala, da jim vendarle ni bilo lahko.

"Tovrstna študija je pomembna, saj dokazuje, da je prašičem, tako kot vsem čutečim bitjem, pomembno in mar za to, kakšna je naša interakcija z njimi," je dejala vodilna avtorica študije dr. Candace Croney.

Znanstveniki pravijo, da so prašiči igro, menda zaradi socialnega stika, igrali tudi po tem, ko se je pokvaril sistem za nagrajevanje s hrano. Priboljšek so prejeli vsakič, ko jim je uspelo doseči novo stopnjo v igri. Med testiranjem se je aparat za nagrajevanje pokvaril, prašiči pa so ob spodbudnih besedah raziskovalcev kljub temu nadaljevali z igranjem in doseganjem višjih stopenj v igri, poroča BBC.

Hamlet in Omlette sta jorkširska prašiča in obema je bilo, ko sta prišla do višjih stopenj, izjemno težko. Hamlet je bil sicer v igranju malenkost boljši, oba pa sta pri zahtevnejših stopnjah tarčo zadela v malo manj kot polovici poizkusov. Med prašičema druge pasme pa je bila razlika opaznejša, so pojasnili v študiji. Medtem ko je Ivory tarčo lahko zadel v 76 %, je Ebony tarčo zadel le v 34 % poizkusov.

Kljub omenjenim odstotkom so znanstveniki prepričani, da so bili poizkusi prašičev namerni in usmerjeni, ne pa naključni. To pomeni da so do neke mere vsi ugotovili povezavo med igralno palico in premikanjem kazalke na zaslonu.

"Ko prašiča pogledaš naravnost v oči, vidiš, da je inteligenten"

Kate Daniels iz kmetije Willow v Worcestershiru je za oddajoBBC Radio 4dejala, da čeprav so znanstveniki morda navdušeni, meni, da to odkritje ne bo presenetilo nikogar, ki dela s prašiči. Dodala je: "Ne igrajo ravno Minecrafta - a to, da lahko manipulirajo s situacijo, da bi dobili nagrado, sploh ni presenečenje."

Parafrazirala je citat, ki ga pogosto pripisujejo Winstonu Churchillu: "Psi te gledajo z občudovanjem, mačke te gledajo zviška, prašiči pa ti pogledajo naravnost v oči." Dodala je še, da "ko prašiča pogledaš naravnost v oči, vidiš, da je inteligenten".

Kljub temu se prašiči pri igranju video iger ne bi morali kosati z ljudmi, pa tudi z nekaterimi manj inteligentnimi primati ne. Enak poskus so namreč opravili tudi s šimpanzi in opicami, ki imajo palce, posledično pa so lahko izpolnile veliko več zahtev raziskovalcev. Raziskovalni članek je bil objavljen v reviji Frontiers in Psychology.

Zabavni odzivi na družbenih omrežjih

Novico, ki jo je objavilBBC, so številni uporabniki delili na družbenih omrežjih, zraven pa pripisali šaljive komentarje. Med drugim je eden od uporabnikov zapisal, da zdaj razume, zakaj so bili njegovi soigralci v eni izmed videoiger tako slabi.