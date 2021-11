Županski kazanova, ki se lahko pohvali z veliko dosežki

Sveta Trojica v Slovenskih goricah - kraj z lepim in urejenim trgom. Z lepim in urejenim pročeljem cerkve in lepim in urejenim županom. Za marsikatero pa je David Klobasa tudi najlepši župan. Zagotovo pa je najbolj žurerski župan, ki pozornost pritegne tudi s fotografijami, na katerih ga obdajajo številna brhka dekleta. Naš novinar Aleksander Pozvek je na srečanje z njim odšel posebej urejen in z upanjem, da ga takšna dekleta obdajajo tudi v pisarni.