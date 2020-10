Vplivnežev na družbenih omrežjih je vsak dan vse več. Za mnoge je to poklic. Vplivneži z dobičkonosnimi profili na Instagramu pa niso le ljudje, tudi živali so zvezde spleta, predvsem v ZDA. V Nemčiji priznavajo, da njihovi štirinožni vplivneži še zdaleč niso tako vplivni, predvsem kar zadeva zaslužek. Da pa so na dobri poti, saj pridno nabirajo sledilce.