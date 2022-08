Zvezdniki in fobije: ko slavni obrazi pogledajo strahu v oči

"Zvezdniki so takšni kot mi" je več kot le pregovor. Je dejstvo. Tako kot vsi ostali posamezniki na tem svetu se namreč tudi oni spopadajo s strahovi. Nekateri med njimi se tekom življenja tako odločijo, da se bodo z njimi tudi soočili iz oči v oči, pa naj bo to strah pred letenjem, žvečilnim gumijem ali pa deli človeškega telesa.

Hči legendarnega igralca Sylvestra Stallona se je nedavno odločila, da se bo soočila s svojim največjim strahom, tistim pred pajki. 25-letna Sophia Stallone je ob podpori očeta tako pustila taranteli, da ji leze po roki, in se s tem s svojo fobijo soočila iz oči v oči. Pri tem pa še zdaleč ni edina, saj so se za podobno pogumno potezo odločili tudi drugi znani obrazi.

icon-expand Sophia Stallone je taranteli pustila, da ji leze po roki. FOTO: Instagram

Z aerofobijo oziroma strahom pred letenjem, ki velja za enega najpogostejših strahov, so se morale v preteklosti soočiti igralke Jennifer Aniston, Sandra Bullock in Whoopi Goldberg. Ameriške zvezdnice, ki zaradi svojega dela veliko potujejo, so se z izzivom spopadle na različne načine. Vraževerna Jennifer Aniston v letalo vsakič vstopi z desno nogo, z roko pa potreplja zunanji del letala, medtem ko se Goldbergova letenja poslužuje le, ko je to zares potrebno. "Čutim, da ne bi smela leteti, ampak se voziti v svojem avtobusu," je nekoč zaupala tujim medijem. S fobijo pred zombiji se je na posebej kreativen način soočil legendarni hollywoodski režiser Martin Scorsese, ki se je živih mrtvecev bal vse od otroštva, ko je med predvajanjem filma Isle of the Dead v strahu zapustil kinodvorano. S svojim največjim strahom se je soočil leta 2010, ko je režiral film Zlovešči otok.

icon-expand Adele je pri soočanju s fobijo pomagala Beyonce in njen alter ego. FOTO: Profimedia

Kreativnosti pri premagovanju strahu in tesnobe ni primanjkovalo niti angleški glasbenici Adele. Večkrat nagrajena Angležinja se je na začetku svoje kariere soočala z veliko mero tesnobe, ko je srečevala preostala zvezdniška imena. Pri soočanju s tesnobo ji je na koncu pomagala prav vzornica Beyonce in njen alter ego Sasha Fierce, po katerem je Adele ustvarila lasten alter ego. Sestri Kylie Jenner in Khloé Kardashian sta v preteklosti javno priznali, da se soočata s precej nenavadnima fobijama. Jennerjevo je strah metuljev, medtem ko Khloe ne prenese misli na človeški del telesa, znan pod imenom popek. "Imam zelo veliko fobijo pred popki in vem, da nosečnicam začnejo kukati ven. O, moj bog, na to ne morem niti pomisliti. Tako sem zgrožena zaradi tega. Fuj," je leta 2018, ko je pričakovala hčerko True, dejala Kardashianova. In medtem ko se je Khloe s svojo fobijo soočila kar doma, je Kylie metuljem v oči pogledala v londonskem živalskem vrtu. "Če jim odmakneš krila in pogledaš zgolj njihova telesa, niso tako lepi. So dobesedno žuželke," je pojasnila svoj strah pred njimi.

Z metulji se je skušala v preteklosti soočiti tudi avstralska igralka Nicole Kidman, a ji to ni uspelo. "Vstopila sem v veliko kletko z metulji v Ameriškem muzeju naravne zgodovine in imela metulje na sebi, a to ni delovalo. Lahko skočim iz letala, lahko sem pokrita s ščurki, lahko počnem vse mogoče stvari, a metuljev res ne maram." Pri soočanju s fobijo je bila neuspešna tudi Oprah, ki s sestrama Kardashian-Jenner deli lastno nenavadno fobijo. Eno najbolj slavnih voditeljic je namreč na smrt strah žvečilnih gumijev. Strah, ki izvira iz otroštva, ko je njena babica rabljene žvečilke lepila po pohištvu, se je razvil v takšno fobijo, da je bilo snemalni ekipi Oprahine pogovorne oddaje prepovedano žvečenje. Prav tako so svoje žvečilke pred voditeljico morali skrivati gledalci šova. In kaj se je zgodilo v primeru, da je nekdo na predmete slavne voditeljice odložil prežvečeno žvečilko? Po poročanju tujih medijev je predmet pristal v smetnjaku.

icon-expand Oprah Winfrey je na smrt strah žvečilnih gumijev. FOTO: Profimedia