Zvezdniki, ki so se na skrivaj poročili.

Kourtney Kardashian in Travis Barker sta z odločitvijo, da se na skrivaj poročita v Las Vegasu, v začetku tedna dvignila veliko prahu, a zvezdnika še zdaleč nista edina, ki sta razkošno poroko pred več sto gosti zamenjala za intimen in skromen obred v dvoje.

Zgolj tri mesece po tem, ko sta se spoznala, sta se za hitro in skrivno poroko odločila igralca Demi Moore in Bruce Willis, ki sta obred opravila kar v hotelski sobi v Las Vegasu. Odločitev, ki je takrat presenetila številne njune oboževalce, je v Hollywoodu ustvarila trend, ki so mu sledili številni. Moorova in Willis sta bila srečno poročena 12 let, v zakonu pa so se jima rodile tri hčerke. Kljub temu, da sta romantično zvezo leta 2000 prekinila, igralca ostajata dobra prijatelja. To je nedavno potrdila tudi igralkina objava na Instagramu ob Willisovem rojstnem dnevu. "Vse najboljše Bruce. Hvaležna sem za najino mešano družino," je zapisala pod simpatično fotografijo.

icon-expand Demi Moore in Bruce Willis sta bila poročena med letoma 1987 in 2000. FOTO: Instagram

Podobna usoda je doletela tudi zakon pevca Chrisa Martina in igralko Gwyneth Paltrow, ki sta se po naznanilu, da pričakujeta prvega otroka, na skrivaj poročila v Santa Barbari. Zakon, ki je trajal desetletje, se je sporazumno zaključil leta 2014. Danes oba zvezdnika, ki sta v tem času že našla nova partnerja, ostajata v dobrih prijateljskih odnosih. Ne le, da Kourtney Kardashian ni prva zvezdnica, ki se je odločila za tako potezo, 42-letnica ni niti prva Kardashianova, ki je pobegnila in se poročila na skrivaj. To je v začetku novega tisočletja naredila njena mlajša sestra Kim Kardashian, ki se je pri devetnajstih letih poročila z deset let starejšim glasbenim producentom Damonom Thomasom. Zakon, ki je trajal štiri leta, se je končal po tem, ko je zvezdnica trdila, da je bil Thomas do nje nasilen.

icon-expand Gwyneth Paltrow in Chris Martin dobra prijatelja ostajata vse do današnjega dne. FOTO: Profimedia

Razlika v letih je zaznamovala tudi zakon igralke Angeline Jolie in igralca Billyja Boba Thorntona, ki je trajal tri leta. Zvezdnika, ki sta se spoznala na snemanju filma Kontrolorji leta, sta v zakon skočila dva meseca kasneje v Las Vegasu, njuno razmerje pa so zaznamovali ekstravagantni pokazatelji ljubezni. Med drugim sta igralca, ki do tega dneva ostajata dobra prijatelja, okoli vratu nosila obeska s krvjo drug drugega. S skrito poroko so uspešen zakon želeli ustvarit še igralca Ryan Reynolds in Scarlett Johansson, ki sta se ločila po dveh letih, Mariah Carey in Nick Cannon, ki sta se ločila po osmih letih in Orlando Bloom in Miranda Kerr, ki sta skupaj zdržala tri leta.

icon-expand Zvezdniki, ki so se na skrivaj poročili. FOTO: Profimedia

Kljub vsemu pa je nekaterim izbrancem s skrito poroko uspelo priti do srečnega zakona. S tem se lahko med drugim pohvalita Jessica Alba in Cash Warren, ki sta se poročila, ko je bila igralka v devetem mesecu nosečnosti, skupaj pa srečno živita že 13 let. Dobro desetletje po intimni poroki v losangeleški cerkvi še vedno skupaj srečno živita tudi manekenka Gisele Bündchen in njen soprog Tom Brady, ki sta na poroko povabila dvajset najožjih družinskih članov. S podobnimi zgodbami se lahko pohvalijo tudi Penelope Cruz in Javier Bardem, ki sta letos blestela na podelitvi oskarjev, Sacha Baron Cohen in Isla Fisher, ki sta na poroko povabila zgolj šest ljudi, Dax Shepard in Kristen Bell, ki sta se poleg netradicionalnih črnih oprav odločila za tetovažo namesto prstana in Sophie Turner ter Joe Jonas, ki sta se v filmskem slogu poročila v majhni lasvegaški kapelici, kjer je celoten obred na Instagramu prenašal kar njun gost, didžej Diplo.