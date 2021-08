Zvezdniki, ki svojim otrokom ne bodo zapustili denarja

Nedavno je Bondov igralec Daniel Craig dejal, da svojim otrokom ne bo zapustil svojega premoženja, saj se mu to zdi neokusno, in da bo denar raje namenil pomoči potrebnim. Izkazalo se je, da zvezdnik še zdaleč ni edini, ki razmišlja tako. Njegovo mnenje delijo tudi glasbenik Elton John, akcijski igralec Jackie Chan in priznan kuhar Gordon Ramsay. Oni in številni drugi želijo svoje otroke naučiti predvsem samostojnega in odgovornega ravnanja.

Daniel Craig je v nedavnem intervjuju za angleški medij spregovoril o ideji premoženja in zapuščine ter celotno zadevo označil za neokusno: "Naslednji generaciji ne želim zapustiti veliko denarja. Moja filozofija se glasi: reši se denarja ali pa ga podari, preden odideš." Čeprav je njegovo razmišljanje vzbudilo mešane odzive, se je izkazalo, da 53-letni igralec še zdaleč ni edini zvezdnik, ki razmišlja tako. icon-expand Jackie Chan meni, da je sin dovolj sposoben in da bo denar služil sam. FOTO: Profimedia Filmski režiser George Lucas, ki je ustvaril uspešnice, kot sta franšizi Vojna zvezd in Indiana Jones, svojih dobrih pet milijonov dolarjev ne bo namenil svojim štirim otrokom, saj je večino denarja že podaril v izobraževalne namene. Podobno namerava storiti tudi legenda akcijskih filmov, Jackie Chan, čigar bogastvo je ocenjeno na slabih 300 milijonov evrov. Za svojega 38-letnega sina Jayceeja je namreč dejal, da bo, če je dovolj sposoben, denar zaslužil sam. Omenjeni zvezdniški filozofiji se pridružuje priznan kuhar in zvezdnik kuharskih šovov Gordon Ramsay, ki svojim petim otrokom denarja ne bo namenil, saj ne želi, da se razvadijo. Skromnost želita pri otrocih ohraniti tudi Ashton Kutcher in Mila Kunis, ki bosta denar raje podarila dobrodelnim organizacijam. "Moji otroci živijo zelo privilegirano in se tega niti ne zavedajo," je nekoč dejal Kutcher. icon-expand Gordon Ramsay svojih petih otrok ne želi razvaditi. FOTO: Profimedia Svojega vrtoglavega bogastva z otroki ne namerava deliti niti ustanovitelj Facebooka, Mark Zuckerberg. Ta je ob rojstvu hčerke dejal, da bo 99 odstotkov njene zapuščine podaril, enako pa velja tudi za sina. "Želimo, da odrašča v svetu, boljšem od današnjega. Prizadevali si bomo za to, ker imamo moralno dolžnost do otrok naslednje generacije." icon-expand Elton John se zaveda, da njegova sinova ne živita "normalnega" življenja. FOTO: Profimedia "Kar zaslužim, z ženo tudi porabiva. Otroci bodo morali delati in tega se zavedajo. Redko me vprašajo, zakaj, kar cenim," pa je leta 2014 dejal pevec Sting, ki ima na računu slabih 300 milijonov evrov. Z njim se je strinjal tudi Elton John, ki sinovoma po smrti ne namerava pustiti niti centa: "To niso normalni otroci, niti se ne pretvarjam, da so. Morajo pa imeti nekaj normalnega ter spoštovati denar in delo."