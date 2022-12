Zvezdniške srčne bolečine letošnjega leta: kdo se je ločil in kdo razšel?

Ob koncu letošnjega leta je vest o ločitvi sporočil nekdanji slovenski smučarski skakalec Jurij Tepeš , ki je na Instagramu zapisal: "Nekateri že veste, nekaj pa vas bo tole slišalo prvič. Dolgo sem odlašal, vendar menim, da je danes prišel čas. Z Nušo , sedaj že nekdanjo ženo, sva se uradno razšla." V zapisu se je zahvalil vsem, ki so mu v teh težkih trenutkih stali ob strani, in dodal, da je vsakemu posebej neizmerno hvaležen za čas in dobre besede.

Po dveh letih zakona sta se na ločeni poti podala tudi slovenska glasbenika Alex Volasko in Saša Lešnjek. Ločitev sta potrdila za Slovenske novice in ob tem dejala: "Nič ni bilo posebej narobe, a predvsem sva delala in je trpelo najino zakonsko življenje." O njuni ločitvi je javno spregovoril tudi pevec Omar Naber, ki je poudaril, da ni kriv za njun razhod: "S Sašo sva prijatelja že kakih šest let, med drugim imava skupaj tudi duet. Z Alexom prijateljujeva že več kot deset let. Pel sem jima tudi na poroki. Strašansko zahrbten in nizkoten bi moral biti, da bi se po vsem tem spustil v kaj takega."

Na tujem odmevala ločitev Toma Bradyja in Gisele Bündchen, novo ljubezen neuspešno iskala Kim Kardashian in Kanye West

V letu 2022 se je zaključilo razmerje med pevko Jeleno Karleušo in nekdanjim nogometašem Duškom Tošićem. Govorice o ločitvi srbskega zvezdniškega para so sicer že dlje časa krožile v javnosti, Jelena pa je na Instagramu potrdila, da se ločuje. "Z Duškom sva se dogovorila, da po 14 letih sporazumno prekineva zakon. Žal se Duško ne vidi več kot del naše družine," je zapisala in ob tem strogo nagovorila medije: "Od javnosti ne pričakujem ne človečnosti ne razumevanja, samo naslajanje in opravljanje mojega življenja, ker je to nekaj, na kar sem navajena."