Zvita lisica v Berlinu ukradla vsaj 100 čevljev

Stanovalci berlinske soseske so le zbegano zmajevali z glavo, ko so jim nenadoma začeli izginjati čevlji. Zvitega tatu je na koncu razkrinkal eden izmed prebivalcev soseske in presenečeno ugotovil, da gre za lisico.

Zvita lisica je ukradla okoli 100 čevljev izpred domov prebivalcev soseske Zehlendorf v Berlinu. Pri tem ravno izbirčna ni bila - izginjali so natikači, sandali, športni copati... Lokalni stanovalec Christian Meyer se je odločil razkrinkati nepridiprava. Ko je opazil, da so izginili njegovi tekaški supergi, je to objavil na spletni strani Nebenan.de in kmalu ugotovil, da še zdaleč ni edini, ki je v zadnjem času ostal brez čevlja, zgodbo povzema Deutsche Welle. Kasneje je v soseski opazil lisičko in to prav med delom - z modrim čevljem v gobčku. Uspel jo je fotografirati, nato pa ji sledil vse do brloga, kjer je našel še več dokazov o njenih tatvinskih podvigih, a na žalost svoj čevelj še vedno pogreša.