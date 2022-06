Zaradi suma spolnega nasilja prijeli oskarjevca Paula Haggis

Po navedbah preiskovalcev naj bi 69-letni režiser Paul Haggis mlado tujko dva dni zadrževal v Ostuniju, kjer poteka filmski festival, in jo silil v spolne odnose.

Zgodaj davi naj bi jo kljub njenemu slabemu fizičnemu in psihičnemu stanju pustil na letališču v Brindisiju. Tam so ji na pomoč priskočili zaposleni, nato pa policisti, ki so jo po nudeni prvi pomoči odpeljali v bolnišnico. Žrtev je prijavila režiserja, s katerim se po navedbah tožilstva poznata že nekaj časa.

Haggisov film Usodna nesreča s Sandro Bullock in Mattom Dillonom v glavnih vlogah je leta 2006 prejel oskarja za najboljši film, scenarij in montažo. Leto prej pa je oskarja za najboljši film dobil film Punčka za milijon dolarjev s Hillary Swank in Clintom Eastwoodom, za katerega je Haggis napisal tudi scenarij.