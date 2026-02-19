Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Politika Gospodarstvo Šport Zabava Ostalo
Voyo.si
POPKAST

Žigan Krajnčan razkril izvor svojega nenavadnega imena

Ljubljana, 19. 02. 2026 07.00 pred 1 uro 2 min branja 1

Avtor:
Alen Podlesnik
Popkast z Žiganom Kranjčanom in Alenom Podlesnikom

Žigan Krajnčan je član ene izmed najbolj znanih glasbenih družin pri nas. Vsestranski umetnik in prejemnik zlatega gumba v šovu Slovenija ima talent je v svežem POPkastu odkrito spregovoril o svojem nenavadnem imenu, o odraščanju v družini, polni talentov, polfinalni izkušnji enega izmed najbolj gledanih šovov v državi in o svojem pogledu na vlogo umetne inteligence v ustvarjanju.

Žigan Krajnčan je umetnik, ki izhaja iz ene izmed najbolj prepoznavnih glasbenih družin pri nas. Kljub temu, da je cela Slovenija odraščala ob otroških pesmih njegove mame, slovite Romane Krajnčan, pa umetnik trdi, da v mladosti ni bil klasično glasbeno nadarjen. "Začel sem z violino, ampak res ni šlo," se je spominjal in dodal, da tudi kasnejši poskusi s pozavno niso obrodili sadov. A ravno skozi te izzive je razvil izjemno vztrajnost.

Glasbenik in plesalec je razkril tudi izvor svojega nenavadnega imena. "V osnovni šoli si je cela družina dala numerološko izračunati imena," je dejal in dodal, da so le pri njegovem imenu odkrili neskladja, ki naj bi jih z dodatno črko odpravil. "(Vloga v) Gremo mi po svoje, začel sem s plesom, dejansko se je res od takrat naprej začelo," je svoje presenečenje nad pozitivno spremembo opisal polfinalist šova Slovenija ima talent. "Tudi če je samo placebo, meni je fajn, da deluje," je zaključil.

Žigan Krajnčan
Žigan Krajnčan
FOTO: Damjan Žibert

Krajnčan poudarja, da je bila udeležba v šovu Slovenija ima talent, kjer je z zlatim gumbom Marjetke Vovk prišel do polfinala, ključen korak v njegovi karieri. Žigan priljubljeno oddajo opisuje kot odlično platformo, ki talentom omogoča, da se pokažejo širokemu občinstvu. Opozarja pa na pomen priprave in jasno začrtane strategije za čas po šovu. "Sam sem naredil napako, ker sem poskušal predstaviti preveč talentov naenkrat - beatbox, petje in ples, nisem pa imel natančno pripravljenega programa za naprej," je povedal Žigan, ki trenutno nastopa v muzikalu Kako je mravljica postala huda, v katerem sodeluje celotna družina Krajnčan.

Preberi še Muzikal Kako je Mravljica postala Huda navdušil občinstvo

V svežem POPkastu je Žigan razkril tudi svoj pogled na vlogo umetne inteligence pri ustvarjanju, o težavah in priložnostih, ki spremljajo poklic umetnika v Sloveniji, spregovoril pa je tudi o svojih načrtih za prihodnost.

Razlagalnik

Romana Krajnčan je slovenska pevka, ki je postala še posebej prepoznavna po svojih otroških pesmih in albumih, namenjenih najmlajšim. Je mati Žigana Krajnčana in pomemben del slovenske glasbene scene, znana po svojem ustvarjalnem delu in nastopih, ki so pogosto namenjeni celotni družini.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
žigan kranjčan popkast slovenija ima talent
  • Mercator - Freeon Toby Plus
  • Mercator - Sierra Freeon
  • Mercator - Mam
  • Mercator - Gillette in Venus
  • Mercator - Creme Supreme
  • Mercator - Nivea Cellular
  • Mercator - darilne garniture
  • Mercator - Palmolive
  • Mercator - Schauma
  • Mercator - Sensodyne
  • Mercator - Pampers
  • Mercator - Axe
  • Mercator Pika
KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
talizi
19. 02. 2026 08.26
Ima mamin nasmeh
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
To otroci odnesejo v odraslost
Po počitnicah nazaj v šolo? Tako bo lažje vam in otroku
Po počitnicah nazaj v šolo? Tako bo lažje vam in otroku
Starševstvo v digitalni dobi: učinki na generacijo Alfa
Starševstvo v digitalni dobi: učinki na generacijo Alfa
Spanec na hrbtu ogroža otroka?
Spanec na hrbtu ogroža otroka?
zadovoljna
Portal
Lomilec ženskih src v objemu 33 let mlajše žene
Dnevni horoskop: Tehtnice potrebujejo jasnost, škorpijoni zaupajo občutku
Dnevni horoskop: Tehtnice potrebujejo jasnost, škorpijoni zaupajo občutku
Za spomladansko obutev je še prezgodaj, to so popolni škornji za prehodni čas
Za spomladansko obutev je še prezgodaj, to so popolni škornji za prehodni čas
Vitamin D in magnezij: kaj se zgodi, če ju vzamete skupaj?
Vitamin D in magnezij: kaj se zgodi, če ju vzamete skupaj?
vizita
Portal
Uporaba telefona močno povečuje tveganje
Ali pršice prispevajo k smrčanju?
Ali pršice prispevajo k smrčanju?
Kako se pripraviti na sezono alergij že pozimi
Kako se pripraviti na sezono alergij že pozimi
Tradicionalna afriška prehrana kot naravna krepitev imunskega sistema?
Tradicionalna afriška prehrana kot naravna krepitev imunskega sistema?
cekin
Portal
Odpadek, ki lahko reši energetsko krizo: Rabljene baterije električnih vozil kot ključ do stabilne energije?
Direktor pojasnjuje, zakaj vas ne bo zaposlil
Direktor pojasnjuje, zakaj vas ne bo zaposlil
Zvezdniku redka kartica Pokémon prinesla milijone
Zvezdniku redka kartica Pokémon prinesla milijone
Tega z gotovino nikoli ne počnite
Tega z gotovino nikoli ne počnite
moskisvet
Portal
Najboljša oblika vadbe je tista, ki jo dejansko naredite
Tragedija, ki je spremenila dirkaški svet
Tragedija, ki je spremenila dirkaški svet
Najdaljši most nad vodo povzroča panične napade
Najdaljši most nad vodo povzroča panične napade
7 znakov, da vaše prehranjevalne navade niso zdrave
7 znakov, da vaše prehranjevalne navade niso zdrave
dominvrt
Portal
Moderno hišo spremenila v retro dragulj in s tem veliko zaslužila
Optimalno zaporedje čiščenja doma za zmanjšanje prašnih delcev
Optimalno zaporedje čiščenja doma za zmanjšanje prašnih delcev
10 stvari, ki jih morate takoj odstraniti iz kuhinje
10 stvari, ki jih morate takoj odstraniti iz kuhinje
Italijanski 'lok ljubezni' zgrmel v morje
Italijanski 'lok ljubezni' zgrmel v morje
okusno
Portal
Kroglice brez peke, ki bodo navdušile tudi otroke
Hitri in hranljivi namazi, ki spominjajo na otroštvo
Hitri in hranljivi namazi, ki spominjajo na otroštvo
Poceni družinsko kosilo: hitra pita iz osnovnih sestavin
Poceni družinsko kosilo: hitra pita iz osnovnih sestavin
Popolno pecivo, ki se topi v ustih in ga vsi obožujejo
Popolno pecivo, ki se topi v ustih in ga vsi obožujejo
voyo
Portal
Sanje Grofov
Kmetija
Kmetija
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
Sandokan
Sandokan
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1534