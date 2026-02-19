Žigan Krajnčan razkril izvor svojega nenavadnega imena

Žigan Krajnčan je umetnik, ki izhaja iz ene izmed najbolj prepoznavnih glasbenih družin pri nas. Kljub temu, da je cela Slovenija odraščala ob otroških pesmih njegove mame, slovite Romane Krajnčan, pa umetnik trdi, da v mladosti ni bil klasično glasbeno nadarjen. "Začel sem z violino, ampak res ni šlo," se je spominjal in dodal, da tudi kasnejši poskusi s pozavno niso obrodili sadov. A ravno skozi te izzive je razvil izjemno vztrajnost.

Žigan Krajnčan v Popkastu z Alenom Podlesnikom Luka Kotnik

Žigan Krajnčan v Popkastu z Alenom Podlesnikom Luka Kotnik







Glasbenik in plesalec je razkril tudi izvor svojega nenavadnega imena. "V osnovni šoli si je cela družina dala numerološko izračunati imena," je dejal in dodal, da so le pri njegovem imenu odkrili neskladja, ki naj bi jih z dodatno črko odpravil. "(Vloga v) Gremo mi po svoje, začel sem s plesom, dejansko se je res od takrat naprej začelo," je svoje presenečenje nad pozitivno spremembo opisal polfinalist šova Slovenija ima talent. "Tudi če je samo placebo, meni je fajn, da deluje," je zaključil.

Žigan Krajnčan FOTO: Damjan Žibert

Krajnčan poudarja, da je bila udeležba v šovu Slovenija ima talent, kjer je z zlatim gumbom Marjetke Vovk prišel do polfinala, ključen korak v njegovi karieri. Žigan priljubljeno oddajo opisuje kot odlično platformo, ki talentom omogoča, da se pokažejo širokemu občinstvu. Opozarja pa na pomen priprave in jasno začrtane strategije za čas po šovu. "Sam sem naredil napako, ker sem poskušal predstaviti preveč talentov naenkrat - beatbox, petje in ples, nisem pa imel natančno pripravljenega programa za naprej," je povedal Žigan, ki trenutno nastopa v muzikalu Kako je mravljica postala huda, v katerem sodeluje celotna družina Krajnčan.

V svežem POPkastu je Žigan razkril tudi svoj pogled na vlogo umetne inteligence pri ustvarjanju, o težavah in priložnostih, ki spremljajo poklic umetnika v Sloveniji, spregovoril pa je tudi o svojih načrtih za prihodnost.