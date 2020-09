Zvezdniki, ki so šolo obesili na klin

O pomenu izobraževanja je veliko modrih misli, ki pa jim očitno ni prisluhnilo veliko pomembnih, vplivnih, slavnih in bogatih ljudi. Čeprav so, kot pravimo, šolo obesili na klin v najstniških letih, so številni uspeli v življenju, obogateli in zasloveli. Veliko jih je tudi med hollywoodskimi zvezdniki, od Cameron Diaz do Johna Travolte. Ena od zelo slavnih zvezd celo ni končala niti osnovne šole.