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'Po tisoč kilometrih čutiš, da se telo razgrajuje, ampak to vzameš v zakup'
POPKAST

'Po tisoč kilometrih čutiš, da se telo razgrajuje, ampak to vzameš v zakup'

Mundiala je konec, čas je za resen nogomet
popkast

Mundiala je konec, čas je za resen nogomet

Vročina na Touru? Obstajajo rešitve!
popkast

Vročina na Touru? Obstajajo rešitve!

Bogdan Kronovšek o tem, kako je nastal eden vodilnih evropskih proizvajalcev toplotnih črpalk
POPKAST

Bogdan Kronovšek o tem, kako je nastal eden vodilnih evropskih proizvajalcev toplotnih črpalk

Je Mbappe najboljši igralec v zgodovini svetovnih prvenstev? Je Mbappe najboljši igralec v zgodovini svetovnih prvenstev? Je Mbappe najboljši igralec v zgodovini svetovnih prvenstev? Je Mbappe najboljši igralec v zgodovini svetovnih prvenstev?
popkast sp 2026

Je Mbappe najboljši igralec v zgodovini svetovnih prvenstev?

Skupina Kingston: Med našo zabavo v Grčiji so nekoč zares klicali 113
POPKAST

Skupina Kingston: Med našo zabavo v Grčiji so nekoč zares klicali 113

Neisha: Težko, da ti stopi v glavo, če si glavni v dvomilijonski vasi
20 let kariere

Neisha: Težko, da ti stopi v glavo, če si glavni v dvomilijonski vasi

Začetek mundiala: komercializacija, malo navijačev in anemična Brazilija Začetek mundiala: komercializacija, malo navijačev in anemična Brazilija Začetek mundiala: komercializacija, malo navijačev in anemična Brazilija Začetek mundiala: komercializacija, malo navijačev in anemična Brazilija
popkast sp 2026

Začetek mundiala: komercializacija, malo navijačev in anemična Brazilija

Je Hamilton z zgodovinsko zmago oddal kandidaturo za naslov? Je Hamilton z zgodovinsko zmago oddal kandidaturo za naslov? Je Hamilton z zgodovinsko zmago oddal kandidaturo za naslov? Je Hamilton z zgodovinsko zmago oddal kandidaturo za naslov?
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Je Hamilton z zgodovinsko zmago oddal kandidaturo za naslov?

Višinske priprave – DA ali NE? POPKAST

Višinske priprave – DA ali NE?

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Na zasedanju ministrov EU v ospredju kapitalski trgi Gospodarstvo

Na zasedanju ministrov EU v ospredju kapitalski trgi

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INR: Zakaj samo varčevanje danes ni več dovolj? POPKAST

INR: Zakaj samo varčevanje danes ni več dovolj?

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Ali sodniki favorizirajo Argentino? Ali sodniki favorizirajo Argentino? Ali sodniki favorizirajo Argentino? Ali sodniki favorizirajo Argentino? popkast

Ali sodniki favorizirajo Argentino?

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35 let samostojne Slovenije: takrat smo bili enotni, kje se je to izgubilo? POPKAST

35 let samostojne Slovenije: takrat smo bili enotni, kje se je to izgubilo?

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Janković s politično ponudbo iniciativi, ki odgovarja: 'Naši kontakti so znani' Janković s politično ponudbo iniciativi, ki odgovarja: 'Naši kontakti so znani' Janković s politično ponudbo iniciativi, ki odgovarja: 'Naši kontakti so znani' POPKAST

Janković s politično ponudbo iniciativi, ki odgovarja: 'Naši kontakti so znani'

19
Zakaj so Leo Sirk v Srbiji označili za divo? popkast s pevko

Zakaj so Leo Sirk v Srbiji označili za divo?

10
Jan in Žan Zore: Brez naju ta Kmetija ne bi bila zanimiva POPKAST

Jan in Žan Zore: Brez naju ta Kmetija ne bi bila zanimiva

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'Nisem hotela verjeti, da je sploh kakšna možnost, da zmagam' POPKAST

'Nisem hotela verjeti, da je sploh kakšna možnost, da zmagam'

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'Mnogi gredo v življenju čez trupla, jaz nisem tak' POPKAST

'Mnogi gredo v življenju čez trupla, jaz nisem tak'

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Umek in Kanzyani – prijatelja, ki sta skupaj ustvarjala tehno sceno POPKAST

Umek in Kanzyani – prijatelja, ki sta skupaj ustvarjala tehno sceno

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Umek in Perpetuum Jazzile skupaj na odru: Za nas bo to velik izziv POPKAST

Umek in Perpetuum Jazzile skupaj na odru: Za nas bo to velik izziv

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Od garaže do 77 držav: podjetniške lekcije, ki jih ne učijo v šoli POPKAST

Od garaže do 77 držav: podjetniške lekcije, ki jih ne učijo v šoli

Mirko: Rap je ob športu in novinarstvu moj ventil POPKAST

Mirko: Rap je ob športu in novinarstvu moj ventil

3
Ana Klašnja: Ko mi je Umek pisal, sem si rekla, da je to čisto nezdružljivo POPKAST

Ana Klašnja: Ko mi je Umek pisal, sem si rekla, da je to čisto nezdružljivo

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'Gre za nezaslišan poseg v notranje zadeve države Slovenije!' POPKAST

'Gre za nezaslišan poseg v notranje zadeve države Slovenije!'

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'Zase bi rekel, da nisem naiven, točno sem vedel, kaj delam' POPKAST

'Zase bi rekel, da nisem naiven, točno sem vedel, kaj delam'

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Je sploh kdo opazil, da Slovenije na Evroviziji ni bilo? evrovizijski komentar

Je sploh kdo opazil, da Slovenije na Evroviziji ni bilo?

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Nesreče 24ur.com
A1, Koper - Ljubljana, priključek Logatec - priključek Vrhnika v smeri Ljubljane, prometna nesreča, zaprt prehitevalni pas.
Zastoji 24ur.com
A1, Ljubljana - Maribor, izvoz 12 Dramlje - predor Pletovarje v smeri Maribora, območje zastojev, zamuda: 13 min, dolžina: 3 km in 800 m.
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A1, Koper - Ljubljana, pred priključkom Unec v smeri Ljubljane, okvara vozila, oviran promet.
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