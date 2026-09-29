100 dni vlade in opozicije: kdo je strelovod, kdo kopira in kdo se uvaja?

Čemu pripisujeta, da je vlada Janeza Janše po 100 dneh na oblasti povečala tako število podpornikov kot število nasprotnikov - prvič ji nasprotuje več kot polovica vprašanih? Ali bodo stanje duha v družbi in podporo – ali ne – izmerili tudi na prihajajočem štirikratnem referendumu čez dva tedna? Da bo prvo ljudsko odločanje po parlamentarnih volitvah zagotovo tudi politično sporočilo vladajočim, meni Božič. Markič ob tem spominja, da je tudi prejšnja vlada Roberta Goloba ob zmagi na trojnem referendumu še dolgo plula na valu uspeha.
Položaj SDS-ovih zaveznikov in zakaj izbrati kopijo, če lahko original?
Kako so se v sodelovanju utekli SDS, NSi, Demokrati in Resni.ca – se izključujejo ali so komplementarni? Da razlik med SDS ter NSi in Demokrati strankami ne vidi pri tako rekoč nobeni temi, pravi Božič, kar koalicijo po eni strani utrjuje, a opozarja, da lahko to po drugi strani NSi ali (še bolj) Demokrate sčasoma začne 'najedati' - če si enak kot original, zakaj volilec ne bi volil originala, se sprašuje Božič.
In kako veliko 'darilo' je Zoran Stevanović za Janeza Janšo? Da deluje kot strelovod, ocenjuje Markič, s preusmerjanjem pozornosti nase in na svojo stranko pa dela uslugo premierju Janši, ki ga pred kamerami skorajda ne vidimo, dodaja.
Kako se je prvič v opoziciji znašel nekdanji premier Robert Golob?
Da se Robert Golob ogreva za mesto liderja opozicije, se strinjata Božič in Markič, saj so njegove razprave in izjave v parlamentu pikre, jasne in odločne. A Božič opozarja, da lahko na nadaljnjo podporo Golobu in Gibanju Svoboda vpliva tudi končna odločitev sodišča v zadevah Bobnar in Karigador – v obeh primerih je KPK ugotovila nepravilnosti. Morda še bolj pa, dodaja, trenutne obtožbe podkupovanja v hčerinskih podjetjih Gen-I, če bi bil Golob v to kot nekdanji vodilni v matičnem podjetju kakorkoli vpleten.
Kakšne – če sploh kakšne – rošade v poslanskih klopeh pa pričakujeta čez manj kot dva tedna po famoznem 10. oktobru? Tudi to izveste v Popkastu.
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