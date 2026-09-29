100 dni vlade in opozicije: kdo je strelovod, kdo kopira in kdo se uvaja?

Čemu pripisujeta, da je vlada Janeza Janše po 100 dneh na oblasti povečala tako število podpornikov kot število nasprotnikov - prvič ji nasprotuje več kot polovica vprašanih? Ali bodo stanje duha v družbi in podporo – ali ne – izmerili tudi na prihajajočem štirikratnem referendumu čez dva tedna? Da bo prvo ljudsko odločanje po parlamentarnih volitvah zagotovo tudi politično sporočilo vladajočim, meni Božič. Markič ob tem spominja, da je tudi prejšnja vlada Roberta Goloba ob zmagi na trojnem referendumu še dolgo plula na valu uspeha.

Kako so se v sodelovanju utekli SDS, NSi, Demokrati in Resni.ca – se izključujejo ali so komplementarni? Da razlik med SDS ter NSi in Demokrati strankami ne vidi pri tako rekoč nobeni temi, pravi Božič, kar koalicijo po eni strani utrjuje, a opozarja, da lahko to po drugi strani NSi ali (še bolj) Demokrate sčasoma začne 'najedati' - če si enak kot original, zakaj volilec ne bi volil originala, se sprašuje Božič.

In kako veliko 'darilo' je Zoran Stevanović za Janeza Janšo? Da deluje kot strelovod, ocenjuje Markič, s preusmerjanjem pozornosti nase in na svojo stranko pa dela uslugo premierju Janši, ki ga pred kamerami skorajda ne vidimo, dodaja.