17-letna pisateljica Tara Kesar: Ko nimam drugih obveznosti, pišem

Tara Kesar je trenutno zagotovo ena najmlajših pisateljic v Sloveniji. Decembra je izdala knjižni prvenec Silver Lining , ki je prvi del trilogije misterijev, v katerem šest mladih junakov, ki na prvi pogled nimajo nič skupnega, v hiši ob jezeru skozi napete in tudi krute izzive razkriva lastne skrivnosti ter spoznava, da so njihove življenjske poti še kako povezane.

Napeta zgodba ni nastala naključno, pisateljica pa jo je premišljeno snovala celo s pomočjo tabele. In kljub temu, da je Tara zelo aktivna najstnica, ki je uspešna dijakinja ene od ljubljanskih gimnazij, obiskuje glasbeno šolo, najde čas za prijatelje, je že opravila ure vožnje in lahko do 18. leta vozi v spremstvu, ima kužka ter je strastna bralka - najde čas tudi za pisanje. V pogovoru nam je razkrila, da nastajata že druga in tretja knjiga, da je prišlo do tega, da zdaj v rokah drži dejanski fizični izvod, pa je bilo potrebnega predvsem veliko potrpljenja.

Za pisanje v angleščini se je odločila zaradi dolgoletne naklonjenosti do jezika, ki ga kot prava predstavnica svoje generacije zelo dobro obvlada, ugotovila pa je tudi, da se tako lažje izraža. Prevod v slovenščino za zdaj še ni načrtovan, a možnosti ne nasprotuje. Kot pravi, bi tako lahko knjigo prebrali tudi njeni stari starši, ki jezika ne obvladajo.

Čeprav je sprva s trilogijo ciljala na mlajšo populacijo, je po uspešni izdaji in prvih odzivih ugotovila, da je dosegla tudi starejše občinstvo. Predvsem odzivi prijateljic so bili izjemno pozitivni, kar jo je še dodatno spodbudilo, da s pisanjem nadaljuje. Do končne postaje, ki je bil sam izid in sodelovanje z urednikom Aljošo Harlamovim, pa ne bi prišlo brez podpore družine, v kateri so vsi veliki ljubitelji knjig, njen oče Kamenko Kesar pa je tudi znan avtor.

Več o knjigi, procesu nastajanja, naslovnici in Tari pa v POPKASTU.