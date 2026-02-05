Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Politika Gospodarstvo Šport Zabava Ostalo
Voyo.si
POPKAST

17-letna pisateljica Tara Kesar: Ko nimam drugih obveznosti, pišem

Ljubljana, 05. 02. 2026 07.00 pred 10 minutami 2 min branja 0

Avtor:
Klavdija Zver
Tara Kesar

Tara Kesar je pri rosnih 16 letih izdala knjižni prvenec in se vpisala med slovenske pisatelje. Misterij z naslovom Silver Lining je napisala v angleščini, kot je povedala, pa je izbira žanra premišljena odločitev, saj ji je z vsemi zapleti in skritimi pastmi omogočil globlji vpogled v odkrivanje nečesa, kar na prvi pogled ni razvidno.

Tara Kesar je trenutno zagotovo ena najmlajših pisateljic v Sloveniji. Decembra je izdala knjižni prvenec Silver Lining, ki je prvi del trilogije misterijev, v katerem šest mladih junakov, ki na prvi pogled nimajo nič skupnega, v hiši ob jezeru skozi napete in tudi krute izzive razkriva lastne skrivnosti ter spoznava, da so njihove življenjske poti še kako povezane.

Napeta zgodba ni nastala naključno, pisateljica pa jo je premišljeno snovala celo s pomočjo tabele. In kljub temu, da je Tara zelo aktivna najstnica, ki je uspešna dijakinja ene od ljubljanskih gimnazij, obiskuje glasbeno šolo, najde čas za prijatelje, je že opravila ure vožnje in lahko do 18. leta vozi v spremstvu, ima kužka ter je strastna bralka - najde čas tudi za pisanje. V pogovoru nam je razkrila, da nastajata že druga in tretja knjiga, da je prišlo do tega, da zdaj v rokah drži dejanski fizični izvod, pa je bilo potrebnega predvsem veliko potrpljenja.

Za pisanje v angleščini se je odločila zaradi dolgoletne naklonjenosti do jezika, ki ga kot prava predstavnica svoje generacije zelo dobro obvlada, ugotovila pa je tudi, da se tako lažje izraža. Prevod v slovenščino za zdaj še ni načrtovan, a možnosti ne nasprotuje. Kot pravi, bi tako lahko knjigo prebrali tudi njeni stari starši, ki jezika ne obvladajo.

Čeprav je sprva s trilogijo ciljala na mlajšo populacijo, je po uspešni izdaji in prvih odzivih ugotovila, da je dosegla tudi starejše občinstvo. Predvsem odzivi prijateljic so bili izjemno pozitivni, kar jo je še dodatno spodbudilo, da s pisanjem nadaljuje. Do končne postaje, ki je bil sam izid in sodelovanje z urednikom Aljošo Harlamovim, pa ne bi prišlo brez podpore družine, v kateri so vsi veliki ljubitelji knjig, njen oče Kamenko Kesar pa je tudi znan avtor.

Več o knjigi, procesu nastajanja, naslovnici in Tari pa v POPKASTU.

tara kesar pisateljica popkast knjiga prvenec
bibaleze
Portal
Mati in sin pišeta zgodovino na ZOI
5 načinov, kako vzgojiti inteligentnega otroka
5 načinov, kako vzgojiti inteligentnega otroka
Rivalstvo med sorojenci ima svoj namen, a le do neke mere ...
Rivalstvo med sorojenci ima svoj namen, a le do neke mere ...
Pismo mame pred smrtjo: Moj duh zapušča to telo
Pismo mame pred smrtjo: Moj duh zapušča to telo
zadovoljna
Portal
Lepa Slovenka pričakuje drugega otroka
Dnevni horoskop: Device delijo nasvete, škorpijoni mislijo na druge
Dnevni horoskop: Device delijo nasvete, škorpijoni mislijo na druge
Pozabite na balerinke, to pomlad bomo nosile kar copate
Pozabite na balerinke, to pomlad bomo nosile kar copate
Kdo ima prav: Lana ali Nuša?
Kdo ima prav: Lana ali Nuša?
vizita
Portal
Prelomna starost pri moških, ko tveganje za srčni infarkt močno naraste
Zakaj stroge diete ne delujejo dolgoročno
Zakaj stroge diete ne delujejo dolgoročno
Majhne spremembe življenjskih navad lahko pomembno podaljšajo življenje
Majhne spremembe življenjskih navad lahko pomembno podaljšajo življenje
Ali je perfekcionizem destruktiven?
Ali je perfekcionizem destruktiven?
cekin
Portal
Ali je univerzalni temeljni dohodek nujen za prihodnost dela?
Najboljše kariere za vsak horoskopski znak: kaj vam priporočajo astrologi?
Najboljše kariere za vsak horoskopski znak: kaj vam priporočajo astrologi?
Koliko stane ogled letošnjih olimpijskih iger?
Koliko stane ogled letošnjih olimpijskih iger?
Inženirka leta Eva Pirc: 'Kam pa pridemo brez domišljije?'
Inženirka leta Eva Pirc: 'Kam pa pridemo brez domišljije?'
moskisvet
Portal
Razkril, da vodi poseben seznam partnerk
5 največjih napak, ki jih moški delajo v fitnesu
5 največjih napak, ki jih moški delajo v fitnesu
Te avtomobile najpogosteje vozijo psihopati
Te avtomobile najpogosteje vozijo psihopati
V teh znamenjih so rojeni ljudje, ki vedno igrajo vlogo žrtve
V teh znamenjih so rojeni ljudje, ki vedno igrajo vlogo žrtve
dominvrt
Portal
Preprost trik, s katerim bo vaš hladilnik porabil manj energije
Julia Roberts in njena brezčasna kombinacija bele in lesa
Julia Roberts in njena brezčasna kombinacija bele in lesa
Zato se mačke rade tepejo
Zato se mačke rade tepejo
Kako reciklirati jedilno olje?
Kako reciklirati jedilno olje?
okusno
Portal
Stari recept naših babic, ki še vedno navdušuje
Mehke miške, polnjene s slastno kremo
Mehke miške, polnjene s slastno kremo
Ključen trik za bel obroček in puhasto sredico
Ključen trik za bel obroček in puhasto sredico
Popolna morska rižota
Popolna morska rižota
voyo
Portal
Kmetija
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
Kdo je Melania Trump?
Kdo je Melania Trump?
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1515