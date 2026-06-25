35 let samostojne Slovenije: takrat smo bili enotni, kje se je to izgubilo?

Kako si je prvi predsednik samostojne Slovenije Milan Kučan takrat predstavljal, da bo zgledala država? Kaj ga je najbolj presenetilo po vseh teh letih? Pripovedoval nam je, koliko je manjkalo, da bi se takrat tudi Slovenija lahko znašla v dolgotrajnešem morilskem spopadu, vojni, tako kot se je to potem zgodilo v Bosni in Hrecegovini, tudi na Hrvaškem. Bil je splet pameti in sreče, pravi. Zakaj si nekateri politiki še vedno lastijo zasluge za plebiscit? To je bila takrat množična odločitev ljudi, poudari Kučan, tega bi se morali počasi že vsi zavedati. Nekateri so dvomili, da bodo ljudje res množično podprli samostojno državo Slovenijo, sam pa v to ni dvomil.

icon-chevron-right 1 7 icon-chevron-right Milan Kučan v Popkastu Damjan Žibert

Milan Kučan v Popkastu Damjan Žibert

Milan Kučan v Popkastu Damjan Žibert

Milan Kučan v Popkastu Damjan Žibert

Milan Kučan v Popkastu Damjan Žibert

Milan Kučan v Popkastu Damjan Žibert

Milan Kučan v Popkastu Damjan Žibert













Kako komentira plakate po Sloveniji, ki govorijo o njegovi intimni odločitvi za samostojno državo? Kaj meni o pokopu žrtev povojnih pobojev na Žalah? In kdo se je za dogodke med vojno in po vojni že opravičil, kdo pa se ni nikoli? Kaj meni o zasuku politike nove vlade do Izraela, do genocida v Palestini? In tudi o drugih potezah aktualne vlade, kot je odvzem volilne pravice tujcem, tistim ki niso iz držav Evropske unije.

Bo podprl Zorana Jankovića?

Kako bo to vplivalo na lokalne volitve, denimo v Ljubljani? Kaj je odgovoril na vprašanje, če bo podprl Zorana Jankovića za župana? Kako bi se odločil, če bi denimo kandidiral tudi sokoordinator Levice Luka Mesec? Po njegovem mnenju bi bilo sicer bolj koristno, če bi ostal poslanec v Državnem zboru. Koliko še posega v aktualno politično dogajanje, ga sprašujejo za mnenje? Kdo je po njegovem lahko naslednik pri tej njegovi vlogi, vplivnega človeka iz ozadja. Gregor Golobič? Je podpisal pobude za referendume in katere? Ali se mu zdi smotrneje, da bi se s temi vprašanji opozicija obrnila na Ustavno sodišče?

icon-chevron-right 1 4 icon-chevron-right Milan Kučan v Popkastu Damjan Žibert

Milan Kučan v Popkastu Damjan Žibert

Milan Kučan v Popkastu Damjan Žibert

Milan Kučan v Popkastu Damjan Žibert







Za volilni sistem, kjer bi kandidati lahko podprli kandidata po lastni izbiri