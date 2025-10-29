Alen Ploj v svetovnem vrhu enega najhitreje rastočih športov

Hyrox je bil predstavljen leta 2017. Gre za enega izmed fizično najzahtevnejših športov na svetu, v katerem se združita fitnes in tek. "Je tekmovanje, na katerem moraš v čim krajšem času preteči osem kilometrov in opraviti osem postaj. Kilometer teka, postaja, kilometer teka, postaja, in to se ponovi osemkrat. Je eden izmed najhitreje rastočih športov na svetu. V lanski sezoni je bilo več kot 750.000 tekmovalcev, letos pa ciljajo na milijon," je svojo športno strast v POPkastu opisal Alen Ploj.
A njegova pot se ni začela v hyroxu, temveč v nogometu. Ta mu je bil praktično položen v zibelko, saj sta ga igrala tako oče kot tudi brat. Sam je hitro prerasel domači Lenart, nato nekaj časa igral za Jarenino, z 18 leti pa podpisal profesionalno pogodbo z Mariborom, s katerim je nato v petih letih trikrat postal slovenski prvak. "Maribor je takrat bil in še vedno je najboljši klub v Sloveniji, tako da so bili občutki ob podpisu pogodbe fenomenalni. Konkurenca v napadu je bila nora, težko se je bilo prebiti v prvo ekipo, ampak mi je zelo veliko pomenilo že to, da sem bil zraven," se obdobja v vijoličnem dresu spominja Ploj, ki je kot posojen nogometaš igral še za Aluminij, Muro in Celje.
Po izteku pogodbe je za tri leta zapustil domovino, igral na Slovaškem in Poljskem, v Sloveniji pa na profesionalni ravni še za Nafto. Sledila je huda poškodba kolena, svet pa je zajela epidemija koronavirusa. Ta je številnim športnikom zaprla mnoga vrata, Ploj pa se je odločil odpreti nova. "Dolgo sem razmišljal, da bi imel svoj fitnes. To me je začelo vedno bolj zanimati, ker sem želel urediti svoje koleno. Začel sem se izobraževati in postal sem osebni trener," pravi Ploj, pod vodstvom katerega so in še zmeraj trenirajo številni slovenski nogometni reprezentanti in drugi športniki.
A tukaj se ni ustavil, prek prijatelja je izvedel za hyrox in se februarja lani odpravil na svojo prvo tekmo. "Prvič v življenju sem bil blizu tega, da bruham," se omenjenega dogodka spominja Ploj, ki je kljub temu nadaljeval v hyroxu. Z britanskim atletom Jakom Williamsonom sta se lani udeležila svetovnega prvenstva v Chicagu in v dvojicah zasedla sedmo mesto, nazadnje pa v začetku oktobra skupaj nastopila na enem izmed štirih največjih turnirjev na svetu in končala na drugem mestu. "Kratkoročni cilj je doseči dober rezultat na naslednji tekmi v Stuttgartu, dolgoročni pa, da z Jakom zmagava na svetovnem prvenstvu," je še med drugim v novem POPkastu povedal 33-letni Slovenec.
