Alen Ploj v svetovnem vrhu enega najhitreje rastočih športov

Hyrox je bil predstavljen leta 2017. Gre za enega izmed fizično najzahtevnejših športov na svetu, v katerem se združita fitnes in tek. "Je tekmovanje, na katerem moraš v čim krajšem času preteči osem kilometrov in opraviti osem postaj. Kilometer teka, postaja, kilometer teka, postaja, in to se ponovi osemkrat. Je eden izmed najhitreje rastočih športov na svetu. V lanski sezoni je bilo več kot 750.000 tekmovalcev, letos pa ciljajo na milijon," je svojo športno strast v POPkastu opisal Alen Ploj.

A njegova pot se ni začela v hyroxu, temveč v nogometu. Ta mu je bil praktično položen v zibelko, saj sta ga igrala tako oče kot tudi brat. Sam je hitro prerasel domači Lenart, nato nekaj časa igral za Jarenino, z 18 leti pa podpisal profesionalno pogodbo z Mariborom, s katerim je nato v petih letih trikrat postal slovenski prvak. "Maribor je takrat bil in še vedno je najboljši klub v Sloveniji, tako da so bili občutki ob podpisu pogodbe fenomenalni. Konkurenca v napadu je bila nora, težko se je bilo prebiti v prvo ekipo, ampak mi je zelo veliko pomenilo že to, da sem bil zraven," se obdobja v vijoličnem dresu spominja Ploj, ki je kot posojen nogometaš igral še za Aluminij, Muro in Celje.