Ali je kolesarska Dirka po Franciji odločena?

Po 12. etapi kolesarske Dirke po Franciji je Tadej Pogačar še povišal prednost v generalni razvrstitvi. Rumeno majico nosi s prednostjo 3 minut in 31 sekund pred Jonasom Vingegaardom , tretjeuvrščeni Remco Evenepoel zaostaja že 4 minute in 45 sekund. Ob branju številk vsakdo od tistih, ki podrobneje spremljajo dogajanje na dirki vseh dirk, pomisli na to, da je najpomembnejša tritedenska dirka sezone že odločena. A pred mojstri vrtenja pedal je še devet peklenskih etap, utrujenost pa bo vse bolj prihajala do izraza. Tudi pri tistih, ki jih zanima končni izplen v generalni razvrstitvi.

Pri Visma Lease a Bike so po nekaj uvodnih etapah začutili priložnost, da strejo Združene arabske Emirate, začeli v tej smeri razmišljati, tudi govoriti. Zelo na glas. A po uvodnem kronometru so morali priznati premoč Tadeja Pogačarja. Kljub vsemu pa nadaljevali z misijo izčrpavanja največjih tekmecev zadnjih let. Neuspešno, saj je zdesetkana zasedba Emiratov – ostali so brez prvega Pogačarjevega gorskega pomočnika Joaa Almeide – na Hautacam športniku s Klanca pri Komendi pomagala trasirati pot do zmage in povišanja prednosti v generalni razvrstitvi. In to na aero kolesu, ki v preteklosti ni bil praksa, ko so kolesarski zvezdniki morali v visokogorje. "Res je, da so v preteklosti bila to kolesa rezervirana za ravninske etape, ampak Tadej očitno z močjo, ki jo premore, izkorišča novo kolo za dirkanje v gorah," je dodal Koren.