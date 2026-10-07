Ali si lahko Luka Mezgec premisli?

Svetovna kolesarska elita odšteva dneve do konca sezone svetovne serije, eden najbolj prepoznavnih članov karavane pa je v nedeljo, nekaj po 15. uri, sklenil športno pot. Luka Mezgec, sprinter in kasneje pomočnik sprinterjev, dolgoletni član Jayco AlUle je sklenil, da je bilo dirkanja dovolj. Primarni razlog je trpljenje, ki ga je spremljalo vse od poškodbe, ki jo je staknil na dirki Scheldeprijs. Zaradi tega mu je začasno delovala le približno polovica pljučne kapacitete.

Luka Mezgec bo ostal v kolesarstvu, a odslej kot športni direktor pri Red Bull BORI Hansgrohe. FOTO: Aljoša Kravanja

V karieri je nastopil na 16 tritedenskih preizkušnjah in 22 spomenikih. Za največji uspeh ocenjuje etapno zmago na Dirki po Italiji leta 2014, ko je v Trstu ugnal sprintersko elito. Trenutek, ki ga je od blizu videl tudi takrat 16-letni Tadej Pogačar. Klubsko kariero je v nedeljo Kranjčan zaključil z 19 zmagami, zdanja pa sega v leto 2019, ko je na Dirki po Poljski zmagal dve etapi.

Srečen, ker se je poslovil doma

Mezgec si je za konec športne poti izbral najpomembnejši kolesarski dogodek v zgodovini samostojne Slovenije, evropsko prvenstvo. Na cestni dirki je presenetil mnoge, ni se zaustavil po prevoženem ravninskem delu od Ljubljane do Šenčurja, ampak odpeljal še dva zahtevna kroga. Užival v vsakem trenutku, se poslovil od številnih navijačev ob progi, nato pa nekaj po 15. uri zapeljal v območje, kjer so ga pričakali številni, ki so vplivali na njegovo kariero. "Res nepozabni trenutki, lepo je bilo, čustveno. In zdaj, nekaj dni po koncu, ko prejemam najrazličnejše videe in posnetke teh trenutkov dobim kurjo polt," je v POPkastu povedal Mezgec, ki pri 38ih zaključuje športno pot.

icon-chevron-right 1 6 icon-chevron-right Luka Mezgec in Marko Džalo Aljoša Kravanja

Luka Mezgec in Marko Džalo Aljoša Kravanja

Luka Mezgec in Marko Džalo Aljoša Kravanja

Luka Mezgec in Marko Džalo Aljoša Kravanja

Luka Mezgec in Marko Džalo Aljoša Kravanja

Luka Mezgec in Marko Džalo Aljoša Kravanja









