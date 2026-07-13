POPKAST Ali sodniki favorizirajo Argentino? Ljubljana, 13. 07. 2026 16.02 pred 1 uro
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Letošnji mundial je že skorajda pri koncu. V boju za končni naslov so ostale le še štiri najboljše reprezentance na svetu: Francija, Argentina, Španija in Anglija. V tokratnem POPkastu smo se pogovarjali o vseh četrtfinalnih tekmah ter spornih situacijah, ki so se zgodile na tekmah med Norveško in Anglijo ter Argentino in Švico.
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icon-chevron-right Najnovejši POPkast o izločilnih bojih svetovnega prenstva.
Damjan Žibert Najnovejši POPkast o izločilnih bojih svetovnega prenstva.
Damjan Žibert Najnovejši POPkast o izločilnih bojih svetovnega prenstva.
Damjan Žibert Najnovejši POPkast o izločilnih bojih svetovnega prenstva.
Damjan Žibert Najnovejši POPkast o izločilnih bojih svetovnega prenstva.
Damjan Žibert Najnovejši POPkast o izločilnih bojih svetovnega prenstva.
Damjan Žibert Najnovejši POPkast o izločilnih bojih svetovnega prenstva.
Damjan Žibert Najnovejši POPkast o izločilnih bojih svetovnega prenstva.
Damjan Žibert Najnovejši POPkast o izločilnih bojih svetovnega prenstva.
Damjan Žibert Najnovejši POPkast o izločilnih bojih svetovnega prenstva.
Damjan Žibert Najnovejši POPkast o izločilnih bojih svetovnega prvenstva.
Damjan Žibert Najnovejši POPkast o izločilnih bojih svetovnega prvenstva.
Damjan Žibert Najnovejši POPkast o izločilnih bojih svetovnega prvenstva.
Damjan Žibert
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