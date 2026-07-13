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Ali sodniki favorizirajo Argentino?

Ljubljana, 13. 07. 2026 16.02 pred 1 uro 1 min branja 1

Avtor:
Luka Marinšek Anže Mlakar +1
Najnovejši POPkast o izločilnih bojih svetovnega prenstva.

Letošnji mundial je že skorajda pri koncu. V boju za končni naslov so ostale le še štiri najboljše reprezentance na svetu: Francija, Argentina, Španija in Anglija. V tokratnem POPkastu smo se pogovarjali o vseh četrtfinalnih tekmah ter spornih situacijah, ki so se zgodile na tekmah med Norveško in Anglijo ter Argentino in Švico.

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13. 07. 2026 17.28
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