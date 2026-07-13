Ali sodniki favorizirajo Argentino?

Letošnji mundial je že skorajda pri koncu. V boju za končni naslov so ostale le še štiri najboljše reprezentance na svetu: Francija, Argentina, Španija in Anglija. V tokratnem POPkastu smo se pogovarjali o vseh četrtfinalnih tekmah ter spornih situacijah, ki so se zgodile na tekmah med Norveško in Anglijo ter Argentino in Švico.