Aljoša Bagola: Govorili so mi, da je izgorelost za p****

Aljoša Bagola, predavatelj in pisatelj, je pred 10 leti doživel psihično dno. Soočil se je z izgorelostjo, stanjem čustvene, fizične in psihične izčrpanosti, ki ga povzroča prekomeren in dolgotrajen stres. Aljoša je dobival opozorilne znake, vendar jih je zanikal. "Meni, supermanu, pa se to že ne more zgoditi," je povedal.

Tako je, kot sam pravi, zamudil več priložnosti, da bi se depresiji in izgorelosti izognil. Na koncu se je sesul. Po hudih migrenah in nespečnosti je doživel tudi prvi panični napad. "Vse skupaj se je sestavilo v en tak ciklon čustev, v katerega sem se povsem pogreznil, in nastala je taka super nevihta. Ta super sistem, ki te kar posrka. In ni druge možnosti, kot da te to na eni točki izvrže, zabriše ob steno in se potem soočiš z nekim izidom."