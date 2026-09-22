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Alo!Stari: Če želiš biti družbeno kritičen, moraš biti odprte glave

Ljubljana, 22. 09. 2026 07.00 pred 1 uro 3 min branja 0

Avtor:
Klavdija Zver
Tine Matjašič

Tisti, ki še prižgejo televizijske in radijske sprejemnike, so zagotovo že kdaj ujeli skupino Alo!Stari. Petčlanska skupina Mariborčanov, od katerih nihče več ne živi v štajerski prestolnici, deluje od leta 2019, slovensko javnost pa je prepričala s svojimi družbenokritičnimi besedili, v katerih se najdejo vse generacije, in melodičnim punkom, ki pesmi energično podkrepi.

Čeprav se zdi, da je uspeh skupine Alo!Stari prišel čez noč, pa pevec Tine Matjašič poudarja, da temu ni bilo tako, saj sta za njimi že dve desetletji glasbenega udejstvovanja, preden se je to končno obrestovalo. Po sedmih letih, odkar bend deluje, pa se njihovi poslušalci lahko veselijo tretje plošče, ki pa nima uradnega naslova. "Imena plati nismo dali. Pustili smo jo kar z Alo!Stari in si naj ljudje naredijo svojo zgodbo," nam je povedal pevec, ki nas je obiskal v studiu, ob tem pa opisal, da naslovnico, ki so jo oblikovali sami, med drugim krasi en velik konj, ki ima velike zlate zobe, zato bo album najverjetneje čez čas postal bolj znan kot 'tisti s konjem'.

Tretja plošča tako postreže z enajstimi novimi pesmimi plus eno, ki preseneti v akustični izvedbi, zato deluje bolj intimno in daje še več teže vokalu ter besedilu. Ta skozi celotni album, kot tudi glasbeno pot skupine, govorijo o posamezniku, ki se v svetu hrupa, egoizma, apatije, izoliranosti, osame in razočaranja bori za svoj prav in za boljši svet. "Pesmi nastajajo vedno takrat, ko se mi nekam mudi. Na primer, ko sem na izvozu za avtocesto, dobim neko idejo! Verjetno se cel dan nabira ali pa celo noč, potem pa enostavno je. Takrat nimam druge možnosti, kot da se ustavim na prvem počivališču oziroma takoj, ko dobim prvo priložnost, vzamem telefon in si na hitro posnamem glasovno sporočilo, da ne bom pozabil. Lahko je to besedilo ali melodija, običajno pa je oboje hkrati. Tako pride na plano, kako pa se zgodi, pa so zelo različne okoliščine. Včasih se niti ne zavedam, pa pride pozneje za mano, včasih pa rabim tudi zelo dolgo časa, da kaj napišem ali pa spravim besedilo v melodijo. Najlažje je, če se zgodi skupaj. Na prejšnjem albumu se nam je pri eni pesmi zgodilo, da je nastajala eno leto," nam je proces opisal pevec, ki je tudi pisec besedil.

Ta nastajajo v narečju, torej štajerščini, a jih na njihovih koncertih skupaj z njimi pojejo oboževalci z vse Slovenije. Ker, kot pravi Tine, ni pomemben dialekt, temveč vsebina. "Mi nimamo strogo študentskega poslušalstva ali pa strogo starejše generacije kot mogoče nekateri bendi pri nas, temveč so res od pet do 60-letnikov. Ker so naše zgodbe tako napisane, da se vsi najdejo. Ali pa najdejo delčke svojega življenja v njih, kar je super! Nehote so besedila takšna, da so vsesplošna in za vse generacije," nam je povedal sogovornik.

Tako kot besedil, tudi glasbe skupine Alo!Stari ne ustvarja umetna inteligenca, saj jo delajo zaradi lastnega izražanja in kreative, kar je tudi namen umetnosti, dodaja Tine, po 'naredi sam' principu, ki jim je zelo blizu, pa so se že lotili tudi ustvarjanja videospotov. Še vedno prisegajo na fizične nosilce zvoka, zato bo tretja plošča na voljo tudi na vinilu in CD-jih. Kot bend, ki najbolj zaživi na koncertih, pa pripravljajo največji samostojni koncert v prestolnici, kjer bodo predstavili tudi nove pesmi.

Več o albumu, ustvarjanju, pripravah na koncerte, razmišljanju o družbi in lastnem glasbenem okusu pevca skupine, pa v POPKASTU.

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