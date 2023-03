Analiza Planice 2023 – kaj je šlo prav in kaj narobe?

Planica 2023 se je končala pravljično, Timi Zajc je postal svetovni prvak ne veliki skakalnici, še eno zlato medaljo so smučarji skakalci priskakali na ekipni tekmi. Pred tema zgodovinskima uspehoma se je veliko bolj kot o tekih in skokih govorilo o klavrnem obisku v dolini skakalnic. "Slab obisk me ni presentil, ker je preprosto pri tem prvenstvu manjkal koncept. Koncept, ki bi ga morala oblikovati Smučarska zveza Slovenije, a ne šele ob uspešni kandidaturi, pač pa že ob prvi kandidaturi," je kritičen Giacomelli. "V slovenskem športu ni koncepta," še dodaja. Tudi Čater opozarja: "Komunikacija pred prvenstvom ni bila prava, nastal je vtis, da si Planica bolj želi tuje goste z debelejšimi denarnicami. Kar je pomenilo, da se mnogi slovenski navijači niso prepoznali v tem."

Planica 2023 je bila na eni strani vrhunsko organiziran spektakel, ki mu hvalnice pojejo tekmovalne ekipe in medijske hiše z vsega sveta, na drugi strani pa hudo razočaranje ob za mnoge previsokih cenah. In dejstvo je, da organizatorji zgodovinske in težko ponovljive prireditve v naši državi pod Ponce niso pripeljati 200.000 obiskovalcev, kot so samozavetsno napovedali pred začetkom prvenstva. Ker so bile visoke cene gostinske in turistične ponudbe glavna tema pogovorov, so se mnogi slovenski navijači spraševali, ali so pomembni le evri? Ali gre za požrešnost, za pohlep?

V Popkastu tudi o tem, zakaj ne gre primerjati svetovnega prvenstva v nordijskem smučanju in naše tradicionalne marčevske Planice - finala svetovnega pokala v smučarskih skokih? In o tem zakaj šport ne sme biti luksuz, ki si ga lahko privoščijo le redki.