Anamarija iskreno o treh Slovencih: Oni so 'zlobna dekleta'

"Počutim se svobodno," je v svežem POPkastu priznala Anamarija, za katero je nora izkušnja tekmovanja v ljubezenskem šovu Otok ljubezni Adria. Iskrena Slovenka, ki se v šovu ni bala izpostaviti in povedati svojega mnenja, je razkrila, da sta se z Nikolo, s katerim sta se povezala v šovu, po odhodu iz vile že videla ter da se je med njima zgodilo več kot le poljubi. "Ničesar nisem načrtovala in se mi zdi, da se ravno takrat zgodi največji 'bum'. Definitivno se kmalu spet vidiva. Se že veselim. Metuljčki so in čustva so in zelo se veselim, da ga spet vidim!"
Anamarija je v šov vstopila kot 'bombshell' s skrivnostjo. Gašperja, Slovenca, ki je v šovu od vsega začetka, je poznala iz preteklosti. "Gašper se ni prilagodil za kamere in zaradi tega je izpadel tak, kakršen pač je. Gašperja poznam že šest let in vem, kakšen je kot oseba in ravno zaradi tega nisva funkcionirala. On ima svoj ego in jaz tega ne prenašam." V POPkastu je Anamarija delila tudi svoje mnenje o Slovenkah Anji in Alji.
Dotaknila se je tudi razvrščanja tekmovalcev glede na videz, iskrenost in karakter. Svoje rojake je namreč ocenila zelo nizko, predvsem ko je bilo govora o značaju in iskrenosti. "Pri ljudeh mi ne odgovarja to, da se želijo družiti s tabo, potem pa govorijo stvari za tvojim hrbtom. Alja me je želela obrniti proti Nikoli, ampak potem sem videla, da je to morda z vidika, ker ona ni imela dobre izkušnje z njim," je dejstvo, da je Alji pripisala najslabši značaj v vili, argumentirala Anamarija.
Kateri pari se pretvarjajo in med katerimi so se resnično razvile ljubezenske vezi? Sta Valentin in Drina skupaj zaradi taktike? Kaj se skriva za dramatičnim ljubezenskim trikotnikom Mili, Anje in Gašperja? Zakaj je Anamarija ponosna na Mili in kakšno prihodnost vidi za Anjo in Gašperja? Kaj čaka Anamarijo in Nikolo? Vsi odgovori vas čakajo v POPkastu.
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