Anamarija iskreno o treh Slovencih: Oni so 'zlobna dekleta'

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"Počutim se svobodno," je v svežem POPkastu priznala Anamarija, za katero je nora izkušnja tekmovanja v ljubezenskem šovu Otok ljubezni Adria. Iskrena Slovenka, ki se v šovu ni bala izpostaviti in povedati svojega mnenja, je razkrila, da sta se z Nikolo, s katerim sta se povezala v šovu, po odhodu iz vile že videla ter da se je med njima zgodilo več kot le poljubi. "Ničesar nisem načrtovala in se mi zdi, da se ravno takrat zgodi največji 'bum'. Definitivno se kmalu spet vidiva. Se že veselim. Metuljčki so in čustva so in zelo se veselim, da ga spet vidim!"

Anamarija je v šov vstopila kot 'bombshell' s skrivnostjo. Gašperja, Slovenca, ki je v šovu od vsega začetka, je poznala iz preteklosti. "Gašper se ni prilagodil za kamere in zaradi tega je izpadel tak, kakršen pač je. Gašperja poznam že šest let in vem, kakšen je kot oseba in ravno zaradi tega nisva funkcionirala. On ima svoj ego in jaz tega ne prenašam." V POPkastu je Anamarija delila tudi svoje mnenje o Slovenkah Anji in Alji.