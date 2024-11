Andrei Lenart o Hollywoodu: Blišča je zelo, zelo malo

"Igralstvo me je veselilo že vse od konca osnovne šole, ampak je bil samo eden od mnogih interesov, ki sem jih imel," se je spominjal igralec, ki je med pogovorom razkril tudi težko plat tega poklica – dejstvo, da karierna pot ni jasna in začrtana. "Ni korakov, ki si sledijo in če vse to naredim, bom prišel do cilja. Delaš v smeri, za katero misliš, da te lahko pripelje bližje, ni pa prav nič zagarantirano. Je del sreče, ki se mora poklopiti."

Igralec Andrei Lenart je eden tistih slovenskih igralcev, ki mu je uspelo to, o čemer sanjajo mnogi. Prebil se je na tuji trg, v Hollywood. V POPkastu se je spominjal svojih začetkov, ko je kot 'deklica za vse' na setu Marvelove uspešnice postavljal varnostne ograje, sedaj pa ga je pot pripeljala vse do vloge glavnega antagonista v filmu Kill 'Em All 2 , v katerem je zaigral ob boku legendarnega Jeana-Clauda Van Damma , in filma Canary Black , v katerem igra skupaj z britansko zvezdnico Kate Beckinsale .

V POPkastu je Andrei Lenart ponudil vpogled v svet zvezdnikov in razkril, kakšni so na setu ter s kom vse je že imel priložnost sodelovati. Kateri hollywoodski miti držijo in kateri ne? Kako so videti avdicije? Kako je videti dan na filmskem setu? Kako je sam doživljal stavko scenaristov in igralcev, ki je lani ohromila Hollywood?

Ne samo v tujini, igralec je aktiven tudi na naših tleh. Med drugim je zaigral v kar nekaj serijah, ki si jih lahko ogledate na VOYO, tudi priljubljeni Reka ljubezni in Najini mostovi, pa komedijah Vse punce mojega brata in Têlenovela. Za slovensko in tuje tržišče pravi, da se ju vsekakor da primerjati. "Že sam proces ustvarjanja je zelo podoben, neke osnove so enake. V Sloveniji imamo odlične in kakovostne ustvarjalce, največja razlika pa je v obsegu produkcij. Je pa res v veselje in užitek delati v domačem jeziku."