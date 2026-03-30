Avtogrami? Izkaz hvaležnosti za podporo!

Ljubljana, 30. 03. 2026 10.42 pred 3 minutami 2 min branja 0

Avtor:
Matic Flajšman
Tine Urnaut

Odbojkarji ACH Volleyja odštevajo dneve do naslednje v nizu najpomembnejših evropskih preizkušenj letošnje sezone. V POPkastu, kjer je gostoval kapetan Ljubljančanov Tine Urnaut, je bila rdeča nit ravno povratna tekma polfinala pokala CEV proti Gas Sales Piacenzi.

Ljubljančani so v letošnji sezoni želeli pustiti viden pečat med evropsko elito. V Ligi prvakov se stvari niso razpletle po njihovih željah, slovo po skupinskem delu tekmovanja oz. nadaljevanje tekmovalnega leta v pokalu Evropske odbojkarske zveze (CEV) je manj od načrtovanega. Je pa še naprej igranje v Evropi, proti tekmecem, ki jim je mesto med evropsko elito. Pred oranžnimi zmaji je pokleknil veliki Fenerbahče, 21-kratni slovenski prvaki so namučili polfinalista italijanskega prvenstva Gas Sales Piacenzo.

Po porazu s 3:2 v nizih si sedaj želijo navdušiti v razprodanem Tivoliju. S pomočjo polnih tribun verjamejo, da je cilj dosegljiv, da so sposobni premagati italijansko zasedbo, si zagotoviti nastop v finalu tekmovanja. "Vsekakor je doma igrati drugače, bolj prijetno, navijači nam dajejo energijo, ki jo je z besedami težko opisati. Želimo si, da bi bil Tivoli poln," 4 dni pred tekmo razmišlja kapetan ACH Volley Tine Urnaut, ki bo skupaj s soigralci, v dneh do obračuna, skušal odpraviti vse težave, ki so se jim primerile na prvi tekmi, se pripraviti na izjemno neugoden servis, ki krasi Piacenzo.

Preberi še ACH Volley po izjemnem boju tesno poražen v Piacenzi

Sploh Efe Mandirači je tisti, ki z neverjetnim občutkom in raznovrstnostjo na servisu, v obup spravlja tekmece. "Res je izjemen. Če se ne motim je sinoči proti Modeni dosegel 9 asov," je potrdil izjemnost turškega reprezentanta 37-letni Korošec.

Podpora s tribun? Nima besed!

Urnaut pozna občutek igranja finala pokala CEV, nekoč Top Teams, saj je bil takrat kot mladenič del zasedbe, ki je priigrala edino evropsko lovoriko ljubljanskemu odbojkarskemu klubu doslej. In tudi takrat ob izdatni podpori s tribun, ko gre za Halo Tivoli, izdatno podporo navijačev v oranžnih majicah na zaključnem turnirju najboljše četverice (bilo je leta 2007 v Modeni). "Res je lepo videti, ko so tribune polne. Spomnim se tekme proti Romunom, spomnim se tistega, kar so nam dali, da smo lahko najprej stopili zaostanek, da bi se na koncu skupaj z njimi veselili napredovanja. Res je izjemno. Tako takrat, ko igramo z reprezentanco, kot sedaj z ACH," dodaja kapetan ljubljanskega kluba.

Prav on pa je po končanih tekmah tisti, ki prevzame glavni mikrofon, se zahvali obiskovalcem za podporo in praviloma dolgo izpolnjuje želje, sploh najmlajšim navijačem. "Avtogrami in fotografije mislite? To dojemam, kot izkaz hvaležnosti za podporo," se je stika, ki se ustvarja z navijači dotaknil Urnaut.

POPkast odbojka ACH Volley tine urnaut
  • ES Vrtiljak1
  • ES Vrtiljak2
  • ES Vrtiljak3
  • ES Vrtiljak4
  • ES Vrtiljak5
  • ES Vrtiljak6
  • ES Vrtiljak7
  • ES Vrtiljak8
  • ES Vrtiljak9
  • ES Vrtiljak10
  • ES Vrtiljak11
  • ES Vrtiljak12
  • ES Vrtiljak13
  • ES Vrtiljak14
  • ES Vrtiljak15
  • ES Vrtiljak16
  • ES Vrtiljak17
  • ES Vrtiljak18
  • ES Vrtiljak19
  • ES Vrtiljak20
bibaleze
Portal
Po 23 letih zakona izvedela presenetljivo resnico: slavna zakonca sta v sorodu
Zvezdnik, ki se izogiba očetovstvu: Njegova hčerka ga še nikoli ni videla
Zvezdnik, ki se izogiba očetovstvu: Njegova hčerka ga še nikoli ni videla
Šest značajskih lastnosti, ki jih imajo prvorojenci
Šest značajskih lastnosti, ki jih imajo prvorojenci
Da, vadba in dojenje gresta skupaj. Kdaj in kako začeti?
Da, vadba in dojenje gresta skupaj. Kdaj in kako začeti?
zadovoljna
Portal
Spor v palači: Princ William in kraljica Camilla sta se hudo sprla
Dnevni horoskop: Tehtnice čutijo notranji mir, kozorogi potrebujejo odmor
Dnevni horoskop: Tehtnice čutijo notranji mir, kozorogi potrebujejo odmor
Usnjeno krilo, ki ga lahko nosite letošnjo pomlad
Usnjeno krilo, ki ga lahko nosite letošnjo pomlad
Ali kreatin res pomaga pri moči in mišični masi?
Ali kreatin res pomaga pri moči in mišični masi?
vizita
Portal
Nočno življenje, alkohol, takosi ob 3. uri. Pri 30 letih je izvedela, da ji srce deluje le še 25 %
Postalo je trend, a ga ne smejo prodajati. Resnica o surovem mleku
Postalo je trend, a ga ne smejo prodajati. Resnica o surovem mleku
Kaj se zgodi v telesu po 24 urah brez hrane?
Kaj se zgodi v telesu po 24 urah brez hrane?
Spolnost brez pritiska: kako graditi željo v dolgotrajni zvezi
Spolnost brez pritiska: kako graditi željo v dolgotrajni zvezi
cekin
Portal
V enem vikendu zapravil 17.300 evrov: oče sedmih otrok danes priznava svojo največjo napako
Takšnega službenega selfija nima veliko ljudi
Takšnega službenega selfija nima veliko ljudi
Jedrska energija v EU: Katere države vodijo in zakaj?
Jedrska energija v EU: Katere države vodijo in zakaj?
Agadir: Sedem dni all inclusive za manj kot 300 evrov
Agadir: Sedem dni all inclusive za manj kot 300 evrov
moskisvet
Portal
Popoln krog v naravi? Res obstaja – in stoji v Nemčiji
4 letalske napake, zaradi katerih vas drugi potniki ne marajo
4 letalske napake, zaradi katerih vas drugi potniki ne marajo
Najboljše kardio vadbe za tiste, ki ne marajo teka
Najboljše kardio vadbe za tiste, ki ne marajo teka
Triki za lažji prehod na poletni čas
Triki za lažji prehod na poletni čas
dominvrt
Portal
10 otrok v eni sobi 200 let stare hiše
Bojan Žlebnik: Pri adaptacijah hiš vas čakajo skrite pasti
Bojan Žlebnik: Pri adaptacijah hiš vas čakajo skrite pasti
To morate vedeti pred prenovo stare hiše: 6 nasvetov arhitektke
To morate vedeti pred prenovo stare hiše: 6 nasvetov arhitektke
Ideje za velikonočno okrasitev vrta ali balkona
Ideje za velikonočno okrasitev vrta ali balkona
okusno
Portal
Le nekaj sestavin in pečica: zajtrk, ki ga boste pripravljali znova in znova
Sladice za nenapovedane obiske: hitre ideje iz shrambe
Sladice za nenapovedane obiske: hitre ideje iz shrambe
Pozabite na smetano: ta trik s tofujem naredi omake neverjetno kremaste
Pozabite na smetano: ta trik s tofujem naredi omake neverjetno kremaste
Ne čebulni olupki ali vino: to živilo je zadnja leta hit pri barvanju pirhov
Ne čebulni olupki ali vino: to živilo je zadnja leta hit pri barvanju pirhov
voyo
Portal
Rocky 5
Kmetija
Kmetija
Delovna akcija
Delovna akcija
Priscilla
Priscilla
