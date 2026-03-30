Avtogrami? Izkaz hvaležnosti za podporo!

Ljubljančani so v letošnji sezoni želeli pustiti viden pečat med evropsko elito. V Ligi prvakov se stvari niso razpletle po njihovih željah, slovo po skupinskem delu tekmovanja oz. nadaljevanje tekmovalnega leta v pokalu Evropske odbojkarske zveze (CEV) je manj od načrtovanega. Je pa še naprej igranje v Evropi, proti tekmecem, ki jim je mesto med evropsko elito. Pred oranžnimi zmaji je pokleknil veliki Fenerbahče, 21-kratni slovenski prvaki so namučili polfinalista italijanskega prvenstva Gas Sales Piacenzo.
Po porazu s 3:2 v nizih si sedaj želijo navdušiti v razprodanem Tivoliju. S pomočjo polnih tribun verjamejo, da je cilj dosegljiv, da so sposobni premagati italijansko zasedbo, si zagotoviti nastop v finalu tekmovanja. "Vsekakor je doma igrati drugače, bolj prijetno, navijači nam dajejo energijo, ki jo je z besedami težko opisati. Želimo si, da bi bil Tivoli poln," 4 dni pred tekmo razmišlja kapetan ACH Volley Tine Urnaut, ki bo skupaj s soigralci, v dneh do obračuna, skušal odpraviti vse težave, ki so se jim primerile na prvi tekmi, se pripraviti na izjemno neugoden servis, ki krasi Piacenzo.
Sploh Efe Mandirači je tisti, ki z neverjetnim občutkom in raznovrstnostjo na servisu, v obup spravlja tekmece. "Res je izjemen. Če se ne motim je sinoči proti Modeni dosegel 9 asov," je potrdil izjemnost turškega reprezentanta 37-letni Korošec.
Podpora s tribun? Nima besed!
Urnaut pozna občutek igranja finala pokala CEV, nekoč Top Teams, saj je bil takrat kot mladenič del zasedbe, ki je priigrala edino evropsko lovoriko ljubljanskemu odbojkarskemu klubu doslej. In tudi takrat ob izdatni podpori s tribun, ko gre za Halo Tivoli, izdatno podporo navijačev v oranžnih majicah na zaključnem turnirju najboljše četverice (bilo je leta 2007 v Modeni). "Res je lepo videti, ko so tribune polne. Spomnim se tekme proti Romunom, spomnim se tistega, kar so nam dali, da smo lahko najprej stopili zaostanek, da bi se na koncu skupaj z njimi veselili napredovanja. Res je izjemno. Tako takrat, ko igramo z reprezentanco, kot sedaj z ACH," dodaja kapetan ljubljanskega kluba.
Prav on pa je po končanih tekmah tisti, ki prevzame glavni mikrofon, se zahvali obiskovalcem za podporo in praviloma dolgo izpolnjuje želje, sploh najmlajšim navijačem. "Avtogrami in fotografije mislite? To dojemam, kot izkaz hvaležnosti za podporo," se je stika, ki se ustvarja z navijači dotaknil Urnaut.
