Avtogrami? Izkaz hvaležnosti za podporo!

Ljubljančani so v letošnji sezoni želeli pustiti viden pečat med evropsko elito. V Ligi prvakov se stvari niso razpletle po njihovih željah, slovo po skupinskem delu tekmovanja oz. nadaljevanje tekmovalnega leta v pokalu Evropske odbojkarske zveze (CEV) je manj od načrtovanega. Je pa še naprej igranje v Evropi, proti tekmecem, ki jim je mesto med evropsko elito. Pred oranžnimi zmaji je pokleknil veliki Fenerbahče, 21-kratni slovenski prvaki so namučili polfinalista italijanskega prvenstva Gas Sales Piacenzo.

Po porazu s 3:2 v nizih si sedaj želijo navdušiti v razprodanem Tivoliju. S pomočjo polnih tribun verjamejo, da je cilj dosegljiv, da so sposobni premagati italijansko zasedbo, si zagotoviti nastop v finalu tekmovanja. "Vsekakor je doma igrati drugače, bolj prijetno, navijači nam dajejo energijo, ki jo je z besedami težko opisati. Želimo si, da bi bil Tivoli poln," 4 dni pred tekmo razmišlja kapetan ACH Volley Tine Urnaut, ki bo skupaj s soigralci, v dneh do obračuna, skušal odpraviti vse težave, ki so se jim primerile na prvi tekmi, se pripraviti na izjemno neugoden servis, ki krasi Piacenzo.