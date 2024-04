Baby Lasagna študiral v Ljubljani: koliko slovenščine se je naučil?

Za Baby Lasagno ste zagotovo slišali. Umetniško ime, ki ga ni moč pozabiti kar tako. In potem je tu še njegova pesem, ki nosi naslov Rim tim tagi dim . No, zaporedje teh besed si je morda malce težje zapomniti, a gre pesem, kljub svoji posebnosti, zelo v uho in s tem se strinja tudi velik večina oboževalcev evrovizije.

Namreč Marko Purišić , hrvaški glasbenik, ki se predstavlja kot Baby Lasagna, je letos navdušil največje oboževalce Evrovizije s svojo pesmi in je več tednov kraljeval na prvem mestu stavnic za letošnjo zmago. Skromni in malce zadržani Marko je povedal, da ni mogel verjeti, da se je toliko časa obdržal na prvem mestu, predvsem pa je vesel, da je njegova pesem pustila tak pečat, kot ga je.

"Ko smo dobili idejo, da bi šli na te zabave, ki jih prirejajo pred Evrovizijo po Evropi, sem bil edini v ekipi, ki je bil zelo skeptičen do vsega tega, ker sem mislil, da mi bodo zabave jemale čas od samih priprav na Evrovizijo, kar je v vsem tem kontekstu tudi najbolj pomembno. Ampak na koncu dneva, sem med temi zabavami dojel: 'Čakaj malo pa to so priprave.' Nastopam, potujem, se živciram. Bilo je fantastično in bilo je precej lahko nastopati, ker je občinstvo znalo vse od besede do besede, vsak verz. Lahko je nastopati, ko občinstvo v popolnosti podpira to, kar delaš," je za 24ur.com v ekskluzivnem intervjuju povedal Baby Lasagna.