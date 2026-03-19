Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Politika Gospodarstvo Šport Zabava Ostalo
Voyo.si
POPKAST

Big Foot Mama: Po 35 letih se spodobi, da imaš za sabo različne generacije

Ljubljana, 19. 03. 2026 07.00 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
Klavdija Zver
Big Foot Mama

Skupina Big Foot Mama vstopa v 36. leto delovanja, obletnico, ki so jo praznovali lani, pa so se odločili obeležiti bolj intimno in malo drugače, akustično. Prav delati drugače in ostati zvesti sebi je njihovo vodilo, ki se ga držijo že več kot tri desetletja, odkar ustvarjajo, ker jim navdiha in tematik še ni zmanjkalo, pa pripravljajo novo studijsko ploščo, ki bo predvidoma izšla prihodnje leto.

Big Foot Mama so lani obeležili 35 let delovanja, njihovo praznovanje pa ni bilo glasno, odmevno in pompozno. Ob tej priložnosti so se raje odločili, da se izštekajo in napolnijo Cankarjev dom, 'neosvojeno trdnjavo', kakor sta jo opisala Alen Steržaj in Jože Habula. Tam so se jim pridružili godalci in Urša Mihevc, pevka skupine Fed Horses, s katero prej prav tako še niso nikoli sodelovali.

"To je bil en čisto drugačen občutek. Kar srce ti zaigra, ko slišiš vse te frekvence, ki jih nisi navajen in res oplemenitijo. Z godali še nismo imeli toliko stika, ko pa to dejansko slišiš, vidiš, kako ti preveva telo," je občutek, ko so zaigrali z godalci, opisal Steržaj.

V minulih 35 letih je skupina ustvarila veliko uspešnic, zato je sestaviti pravi seznam le-teh, ki jih odigrajo na določenih koncertih, poseben izziv. Nič drugače ni bilo za koncert v Cankarju, saj občinstvo določene pesmi tudi pričakuje. "Super je, če so kakšni manjši prostori, kjer lahko igramo stvari, ki jih običajno ne igramo. Tako zna biti za nekoga, ki nas spremlja že vrsto let, tudi tako bolj zanimivo," je povedal Habula.

V treh desetletjih, odkar so na glasbeni sceni, jih pozna malodane vsak. "Po 35 letih kariere se že spodobi, da imaš različne generacije za sabo. Meni je fascinantno, da nas odkriva najstniška mladina. Vsako leto znova vidiš v prvih vrstah čisto nove mlade obraze, ki jih še nikoli nisi videl. Celo otroci prihajajo in znajo vse komade na pamet. Niso niti bili še rojeni, ko je izšla zadnja plata, pa že znajo vse na pamet. To se mi zdi fascinantno," nam je povedal Steržaj, pozneje pa sta razkrila, da na skoraj vse njihove koncerte prihaja tudi mlada družina, ki je ne omejuje niti oddaljenost kraja, kjer nastopajo.

Med pogovorom sta spregovorila tudi o ustvarjalnem procesu, svojih opažanjih, kako se je glasbena scena spreminjala, nastajanju nove plošče in uporabi umetne inteligence v umetnosti. Več pa v POPkastu.

big foot mama akustika 35 let skupina glasba
  • 00
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1573