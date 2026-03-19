Big Foot Mama: Po 35 letih se spodobi, da imaš za sabo različne generacije

Big Foot Mama so lani obeležili 35 let delovanja, njihovo praznovanje pa ni bilo glasno, odmevno in pompozno. Ob tej priložnosti so se raje odločili, da se izštekajo in napolnijo Cankarjev dom, 'neosvojeno trdnjavo', kakor sta jo opisala Alen Steržaj in Jože Habula. Tam so se jim pridružili godalci in Urša Mihevc, pevka skupine Fed Horses, s katero prej prav tako še niso nikoli sodelovali.

"To je bil en čisto drugačen občutek. Kar srce ti zaigra, ko slišiš vse te frekvence, ki jih nisi navajen in res oplemenitijo. Z godali še nismo imeli toliko stika, ko pa to dejansko slišiš, vidiš, kako ti preveva telo," je občutek, ko so zaigrali z godalci, opisal Steržaj. V minulih 35 letih je skupina ustvarila veliko uspešnic, zato je sestaviti pravi seznam le-teh, ki jih odigrajo na določenih koncertih, poseben izziv. Nič drugače ni bilo za koncert v Cankarju, saj občinstvo določene pesmi tudi pričakuje. "Super je, če so kakšni manjši prostori, kjer lahko igramo stvari, ki jih običajno ne igramo. Tako zna biti za nekoga, ki nas spremlja že vrsto let, tudi tako bolj zanimivo," je povedal Habula.

Jože Habula

Big Foot Mama

