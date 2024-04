Blaž Jenkole in Matic Plevel: Od Fehtarjev ne morete pričakovati Plestenjaka

Fehtarji so v zadnjem času postali ena najbolj priljubljenih slovenskih skupin. Nekateri so jih poznali že prej, vse od hita Shatzi pa le redko kdo ne ve, kdo so Samo Kališnik, Domen Novak, Blaž Jenkole in Matic Plevel. Fantje so se združili v času epidemije, ko so, kot povejo sami, imeli preveč časa in tako je nastala njihova skupina.

Schatzi, schenk mir ein foto – tako se vse, odkar so priredili nizozemsko pesem, začenjajo nastopi skupine Fehtarji. Štirje fantje, ki so se v času epidemije združili pod omenjenim imenom, so trenutno ena najbolj priljubljenih skupin v Sloveniji. "Naša zgodba ni nastala načrtno, štirje pravi smo se dobili skupaj in ideje so začele frčati," je povedal Blaž Jenkole.

Fehtarji so trenutno ena najbolj priljubljenih glasbenih skupin v Sloveniji. FOTO: Luka Kotnik icon-expand

Že od samega začetka je njihova zgodba povezana z Gorenjsko, saj vsi prihajajo od tam oziroma bližnje okolice. Na prepoznavni naglas so ponosni, saj je to njihov pečat. "Vsak band mora imeti svojo identiteto. Naša zgodba je povezana s podeželjem, hribi, harmoniko, to smo mi. Če kdo išče v nam Jana Plestenjaka, ga pač ne bo dobil. On zna z glasbo šarmirati, mi pa večino časa razgrajamo," je razložil Matic Plevel. 'Shatzi je ključ, ki odpira vsa vrata' Začeli so s priredbami znanih pesmi, nato pa se je zgodil Shatzi. Ideja za priredbo nizozemske pesmi se je porodila v glavah Blaža in Matica. "Midva sva glavna krivca za to," se je zasmejal Blaž in razložil: "Vedno smo pesmi preverjali na terenu. Pri tej se nam je zdel že naslov zanimiv in ker se Slovenci večinoma vedno trudimo govoriti v jeziku, kjer smo, na koncu pa ugotovimo, da je nekdo iz Radovljice, si takšne situacije ni bilo težko predstavljati." S to pesmijo so se izstrelili med zvezde in kot pravijo, je to zdaj njihov ključ, ki odpira vsa vrata.

Obisk Luke Dončića v Dallasu Fantje so veliki ljubitelji športa, od nekdaj radi spodbujajo slovenske športnike. Nedavno so imeli čast odpotovati v Dallas in v živo navijati za Luko Dončića. Kako so dobili idejo? "Vsak naš projekt nastane iz neke bedarije," se je pošalil Blaž in nadaljeval: "Ko je Matic enkrat gledal po družbenih omrežjih, je opazil, da nas je Dončić dodal. Prijatelj Luka Sešek nam je rekel, naj mu nekaj napišemo in smo mu. Da mu bomo naslednjič, ko doseže več kot 40 točk, v živo zaigrali njegovega Zetorja. Odpisal nam je, da nas karte za tekmo že čakajo in naj samo pridemo. Pa smo šli." Tam so našemu košarkarskemu asu izpolnili željo, Luka pa jih je presenetil s tem, da je poskrbel, da so v dvorani po ogrevanju predvajali njihovo uspešnico Shatzi.

Gojzar tanc v osrčju slovenskih Alp: 'Obvezna oprema so gojzarji' Njihovi koncerti so trenutno razprodani, konec maja pa bodo nastopili tudi v Stožicah. A ne teh, ljubljanskih. "Konec maja imamo Stožice, a naše gorenjske. Poudarjamo, da smo Gorenjci in zato smo se odločili, da dogodek naredimo pri nas. Našli smo zares izjemno kuliso. Praktično na dlani vidiš od Krvavca, Grintovca, Storžiča do Triglava," je zaupal Matic in dodal, da bo to poseben koncert Gojzar tanc ob predstavitvi njihovega drugega albuma. Bo pa na dogodku še ena posebnost. "Kot ljubitelji hribov smo za obvezno opremo določili gojzarje. Na vhodu bodo preverjali vašo obutev," je še poudaril Blaž.

