Blaž Mencinger ni najbolj naklonjen izrazu kantavtor, saj glasbe ne ustvarja več sam, temveč s svojo spremljevalno skupino. Če je začel kot kitarist, pa se sedaj zelo dobro znajde v vlogi frontmana, torej pevca, ki nastopa skupaj z bendom. Zase tako pravi, da je izvajalec indie-pop glasbe s poudarki na pripovednih besedilih.

"Vedno sem bil bolj vpet v jazzovski svet. Ko sem začel delati indie oziroma glasbo, ki je zdaj moderna. Pa ne zato, ker je to zdaj uspešno, temveč zato, ker sem začutil, da me tja gravitira. Spomnim se, kako sem razmišljal, da bom našel nek svoj zvok. Takrat sem najprej govoril s svojimi glasbeniki, ampak ni šlo, ker so bili še vsi zelo v jazz glasbi. V istem času sem se pogovarjal z nekim glasbenikom, ki mi je dejal, da je s svojo zasedbo štiri leta iskal zvok, ki je postal njihov. Jaz sem bil prepričan, da ga bom imel že čez teden dni, ampak je tudi pri meni trajalo približno štiri ali pet let," nam je v smehu svojo pot opisal Blaž.

Čeprav je glasba v zadnjih letih iz fizičnih fonogramov in MTV-ja prešla na pretočne platforme, kjer ne rabi nujno več tudi videospota, pa je Mencinger še vedno velik pristaš videa. "Glasba se je res pomaknila stran od videospotov. Pomembno je, da izdaš, ampak ustvariš video podobo preko družbenih omrežij. Zdi se mi, da videospoti prihajajo nazaj v smislu, da je to nekaj, kar ostane. Vsaj zame je tako. Včasih so to bile vinilke," je povedal Blaž, ki je dodal: "Glasba je postajala vedno bolj digitalna in nasičena, kar je iz stališča glasbenika žalostno, ampak je realnost, proti kateri se ne moremo boriti. Jaz sem vedno rad gledal videospote in zato jih tudi rad delam."

icon-chevron-right 1 3 icon-chevron-right Blaž Mencinger Luka Kotnik

Blaž Mencinger Luka Kotnik

Blaž Mencinger Luka Kotnik



