Bobnar skupine Elvis Jackson o starševstvu: To, kar imava zdaj, je rokenrol

"Nika ni samo moja partnerka, je tudi dobra organizatorka, vedno polna dobrih idej, brez katerih marsičesa ne bi bilo. Stoji mi ob strani, ko se sesujem, in je odlična in skrbna, taka prava mama, ki jo občudujem. Brez nje ne bi mogel toliko časa in s toliko fokusa voziti skozi projekte," Niko med pogovorom po snemanju opiše Marko.

Tudi njej glasba ni tuja, saj se je še pred zvezo s Sokijem kalila kot glasbena novinarka, pozneje pa se je preusmerila v organizacijo dogodkov in odnose z javnostjo, skupaj s Soršakom pa vodita tudi Sokijevo bobnarsko šolo, ki deluje tako v Mariboru kot v Ljubljani, lansko leto pa se je bobnov in kitare pri njih učilo več kot 100 učencev.

In prav v dopolnjevanju sta Nika in Soki odlična, saj jima s skupnimi močmi uspe marsikaj, kar bi jima bilo kot posameznikoma veliko težje. "Veliko je dela in odrekanja, veliko je organizacije, zato mislim, da sva midva odlična v tem, da ko tebi zmanjka nekaj, pridem jaz s svojimi idejami in na nek način se vedno dopolnjujeva. Tudi ko jaz rabim neko stvar glede koncertov ali organizacije, pride Marko z neko idejo. Glava nama vedno dela in sva v pogonu, drug drugega pa dopolnjujeva," je o sodelovanju in skupnem delu povedala Nika.

Partnerja tudi zasebno

Ob šoli, projektih in Sokijevi glasbeni karieri pa sta Nika in Soki še starša dveh nadobudnežev. "Srečo imava, da lahko v varstvo zadnja pripeljeva otroke, saj nimava službe, kjer bi morala že ob sedmih zjutraj biti na svojem delovnem mestu, je pa zjutraj običajno kaos, urejamo se, igra glasba, pojemo, plešemo. Potem ju Marko odpelje v varstvo in se začnejo sestanki in delo za šolo ter vse te stvari, ki spadajo k temu. Do 16. ure popoldan hitro mine in ure kar zletijo mimo in ju greva iskat," njihov običajni dan opiše Nika, Marko pa prizna, da je naporno, saj sta nenazadnje dva, ki sta enako stara.

Kako se znajdeta v vlogi staršev, kako delujeta kot par, kako rešujeta službene izzive in več o njunem skupnem delu pa v POPKASTU.