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Bogdan Kogovšek o tem, kako je nastal eden vodilnih evropskih proizvajalcev toplotnih črpalk

Ljubljana, 01. 07. 2026 19.00 pred 1 uro 4 min branja 0

Avtor:
M. A.
Mesto akrobatov - Bojan Kogovšek

V podkastu Zgodbe Akrobatov je gostoval Bogdan Kogovšek, direktor podjetja Kronoterm, ki je iz družinskega podjetja zraslo v enega vodilnih evropskih proizvajalcev toplotnih črpalk. Njegova zgodba ni le zgodba o tehnoloških inovacijah, ampak tudi o vztrajnosti, družini in osebni življenjski preizkušnji, ki mu je za vedno spremenila pogled na vodenje podjetja.

Vizija, ki je prehitela svoj čas

Kronoterm je nastal iz prepričanja ustanovitelja Rudija Kogovška, da bodo toplotne črpalke nekoč igrale pomembno vlogo pri ogrevanju domov. S tehnologijo se je srečal že v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja, nato pa leta 1990 ustanovil lastno podjetje, saj v takratnem okolju ni bilo veliko posluha za razvoj tega področja.

Največji izziv v začetnih letih ni bil razvoj izdelkov, temveč prepričati ljudi, da tehnologija sploh deluje. Zato so po Sloveniji organizirali številne predstavitve v gasilskih domovih, gostilnah in zadružnih dvoranah, kjer so z meritvami in praktičnimi prikazi dokazovali učinkovitost toplotnih črpalk.

Od otroške delavnice do direktorja podjetja

Bogdana je tehnika navduševala že kot otroka. Veliko časa je preživel v delavnici, kjer je popravljal kolesa, motorje in sestavljal različne mehanizme. Želja po inženirskem poklicu ga je spremljala vse od mladosti. V podjetje ni vstopil neposredno na vodstveni položaj. Najprej je pomagal pri izdelavi spletnih strani in tehničnih nalogah, nato prevzel razvoj in prodajo, po očetovi upokojitvi leta 2010 pa tudi vodenje podjetja.

Medtem ko so številna velika podjetja v segment toplotnih črpalk vstopila šele v zadnjih letih, je Kronoterm že od začetka osredotočen izključno na razvoj te tehnologije. Prav ta specializacija je podjetju omogočila, da je skozi desetletja nabralo znanje in izkušnje, ki danes predstavljajo pomembno konkurenčno prednost.

Podjetje je razvijalo tudi številne posebne rešitve, med drugim sisteme za hkratno hlajenje mleka in ogrevanje sanitarne vode ter naprave za izrabo odpadne toplote v industriji. Kasneje so veliko pozornosti namenili tudi razvoju blagovne znamke in novih generacij izdelkov.

Mesto akrobatov - Bojan Kogovšek
Mesto akrobatov - Bojan Kogovšek
FOTO: POP TV

Tišina kot tehnološka prednost

Eden največjih izzivov pri sodobnih toplotnih črpalkah je hrup. Prav zaradi vse pogostejših sosedskih sporov je Kronoterm velik del razvoja usmeril v izdelavo izredno tihih naprav, pri katerih ni pomembna le glasnost, temveč tudi kakovost oziroma tonaliteta zvoka. Ta usmeritev se je izkazala za pomembno predvsem na švicarskem trgu, kjer veljajo eni najstrožjih predpisov glede hrupa v Evropi. Zaradi tega lahko njihove naprave pogosto izpolnjujejo zahteve brez dodatnih protihrupnih ohišij, kar predstavlja pomembno prednost pred konkurenco.

Velik del uspeha temelji na lastnem razvojnem laboratoriju, kjer naprave preizkušajo v različnih vremenskih razmerah. Razvojni oddelek sestavlja približno dvajset strokovnjakov z različnih področij, od termodinamike in konstrukcije do vibracij, hrupa in električne varnosti.

Pomemben mejnik za podjetje predstavlja tudi uvrstitev na vrh nemškega seznama BAFA, ki velja za eno najpomembnejših evropskih referenc pri ocenjevanju učinkovitosti toplotnih črpalk. Njihova naprava je tam dosegla eno najboljših učinkovitosti v svojem razredu.

Življenjska preizkušnja, ki je spremenila pogled

Pomemben del pogovora je bil namenjen tudi osebni zgodbi Bogdana Kogovška. Pri štirinajstih letih je v nesreči na snegu utrpel hudo poškodbo vratne hrbtenice. Sledili so operacija, umetna koma, dolgotrajna rehabilitacija in več mesecev zdravljenja.

Kljub težki poškodbi je nadaljeval šolanje, dokončal osnovno šolo, nato srednjo šolo v Celju in kasneje diplomiral na Fakulteti za računalništvo in informatiko v Ljubljani. V študentskem domu je spoznal tudi svojo bodočo ženo, danes pa skupaj vzgajata tri otroke.

Po njegovih besedah ga je prav ta življenjska izkušnja naučila večje potrpežljivosti in mirnosti pri sprejemanju odločitev. Te lastnosti danes prenaša tudi v vodenje podjetja.

Ljudje ostajajo največja vrednost

Kljub hitri rasti in uspehu na mednarodnih trgih podjetje ostaja v Braslovčah, kjer načrtujejo tudi širitev proizvodnih in skladiščnih prostorov. Dobiček večinoma vlagajo nazaj v razvoj, raziskave in nove tehnologije, pri poslovanju pa se izogibajo pretirani zadolženosti. Poseben poudarek namenjajo zaposlenim, saj želijo ustvarjati okolje, v katerem ljudje radi prihajajo na delo in so ponosni na izdelke, ki nastajajo v podjetju.

Veliko priložnost vidijo tudi v umetni inteligenci, ki jo že vključujejo v podporo servisu in prodaji. Cilj ni nadomeščanje ljudi, temveč hitrejše in učinkovitejše zagotavljanje informacij uporabnikom na različnih trgih.

Kronoterm danes svoje poslovanje širi tudi na nove evropske trge, med drugim na Nizozemsko, Dansko, Irsko in v Združeno kraljestvo. Podjetje ostaja zvesto razvoju lastnih rešitev in prepričanju, da lahko tudi srednje veliko slovensko podjetje konkurira največjim svetovnim proizvajalcem.

Kaj je Bogdan Kogovšek povedal o začetkih Kronoterma, razvoju ene najuspešnejših slovenskih tehnoloških zgodb, življenjski preizkušnji, ki ga je zaznamovala, ter prihodnosti toplotnih črpalk in umetne inteligence, preverite v celotnem pogovoru.

Žiga Mandelj
Žiga Mandelj
FOTO: POP TV

V isti epizodi se je predstavil tudi Žiga Mandelj, ustanovitelj podjetja ARMS, ki razvija vrhunske pištole za športno streljanje. Govoril je o razvoju lastnega izdelka, tehnoloških inovacijah in preboju slovenskega znanja na svetovni trg.

Vse podkaste objavljamo tudi na POPolnem kanalu na YouTubu in spletni strani 24ur.com ter na pretočnih platformah Spotify in Apple Podcasts.

Več zgodb Akrobatov najdete na: https://katapult.si/zgodbe-akrobatov

Več o Mestu Akrobatov pa na: https://mestoakrobatov.si/

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