Bogovič: Imajo grozljive številke, ko gre za okolje, sploh pomen pri odločanju?

Kaj pa, če bi namesto groženj s prehransko varnostjo in zato domnevno nujno nižanje zaščite okolja pogledali strahovite, milijardne dobičke trgovcev s hrano? Ki se obnašajo tudi kot vojni dobičkarji? Tudi to smo vprašali evropskega poslanca.

Razlogi in utemeljitev za to se skrivajo v besedni zvezi prehranska varnost, ki implicitno vsebuje tudi grožnjo, da bomo lačni, če se bomo zavzemali za večjo zaščito okolja, ko gre za kmetijstvo.

Bogovič te številke pozna. To pa njega in člane njegove politične skupine desnih strank v Evropskem parlamentu ne odvrača od tega, da se iskreno veselijo vsakega svojega dosežka, ko gre za upočasnitev ali krnitev ukrepov, ki bi bolje varovali okolje.

Ptic je manj za polovico, pri žuželkah je še huje, če se bodo ti trendi nadaljevali, bodo žuželke čez 40 let popolnoma izginile! In velik krivec pri tem je intenzivno kmetijstvo. Brez žuželk, vemo, tudi kmetijstva, kot ga poznamo, ne bo.

Številna srečanja s predstavniki proizvajalcev pesticidov

Bogovič je pojasnjeval tudi številke, ki jih je objavil okoljevarstveni portal Desmog. Med januarjem 2020 in julijem 2023 so se on in še pet poslancev iz njegove politične skupine sestali več kot 400-krat s predstavniki kmetijske industrije, proizvajalci pesticidov, kot so Bayer, BASF, Corteva, Syngenta, to je skupaj kar osemkrat več kot s predstavniki nevladnih organizacij, ki zastopajo javnost.

Vprašali smo ga tudi o sporni poti v Azerbajdžan, kamor je šel na povabilo režima v Bakuju preučevat projekt pametnih vasi. Zakaj ravno v Azerbajdžan, državo, ki ji vlada režim, znan po resnih kršenjih demokratičnih načel?

Pri zavzemanju za odstrel volkov ima podporo predsednice komisije

Bogovič je velik zagovornik zmanjšanja zaščite volkov in drugih zveri, kar v praksi pomeni več pobijanja teh živali.

Vprašali smo ga, če se zavzema za popoln odstrel volkov pri nas.

Eden največjih strokovnjakov pri nas za volkove, dr. Miha Krofel z Biotehniške fakultete, je namreč prepričan, da tako imenovani trajnostni odstrel volkov – to pomeni, da pobiješ toliko volkov, da to še vedno omogoči dolgoročno preživetje populacije – ni mogoč oziroma ne bi pripeljal k večji varnosti rejcev. Če bi hoteli to doseči na način odstrela, bi morali pobiti vse volkove v Sloveniji in še velik del na Hrvaškem in v Italiji. Krofel to podkrepi z dolgoletnimi raziskavami in poznavanjem vedenja volkov. Kot alternativo ponudi marsikaj, različne zaščitne ukrepe, ki ponekod v tujini, pa tudi pri nas, delujejo zelo dobro.

Poslanec v teh ukrepih ne vidi rešitve, svojo zavezanost odstrelu podkrepi tudi s tem, da se za to zavzemajo tudi lovci.

K spremembi zaščitenega statusa volkov se nagiba tudi predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen zaradi slabe osebne izkušnje z volkovi.

Na listi, na čelu katere bo nekdanji predsednik programskega sveta RTVS?

Bogovič je potrdil, da bo šel po tretji mandat v Evropski parlament. Tokrat skoraj zagotovo na listi neparlamentarne stranke SLS, ki ne bo sodelovala z večjimi, podobnimi strankami, SDS ali NSi, kot je doslej. Bogovič je zatrdil, da to ni zaradi kakšnih sporov ali nestrinjanj med strankami. Želijo si le samostojno plesti naklonjenost volivcev, ki bi morda stranko kasneje pripeljala nazaj v Državni zbor, tudi z novim pridihom urbanosti. To naj bi stranki zagotovil tudi nosilec liste za evropske volitve, ki je v nasprotju z večino drugih strank že znan.

Na čelu liste bo Peter Gregorčič, ki mu videza urbanosti res ne moremo odrekati. Peter Gregorčič, izredni profesor na Fakulteti za strojništvo UL je predvsem znan kot predsednik programskega sveta RTV v času Janševe vlade. Zaradi novele zakona o RTV se je obrnil tudi na Evropsko sodišče za človekove pravice, ki pa je pritožbo razglasilo za nedopustno.